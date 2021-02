Las claves de Garrido para lograr "una victoria que lo cambie todo" para el Castellón

Juan Carlos Garrido, entrenador del CD Castellón, ha analizado en rueda de prensa el próximo partido del conjunto albinegro contra la UD Las Palmas. El equipo orellut buscará el sábado, a partir de las 20.30 horas, sumar tres puntos que le permitan acercarse a la zona de permanencia en Segunda División, que está ahora mismo a cuatro puntos. El Castellón necesita una reacción inmediata después de cuatro derrotas consecutivas. Garrido ha valorado el trabajo de los suyos durante la semana, con el objetivo de “conseguir una victoria que lo cambie todo”.

“El trabajo va por buen camino, se trata de insistir hasta que los resultados positivos lleguen. En fútbol un resultado te abre una nueva dinámica y esperamos obtener ese resultado que lo cambie todo a nuestro favor, y tengamos esa racha que todos los equipos han tenido”, ha explicado el técnico albinegro, que ha asegurado que el secreto del éxito para el Castellón pasa por “insistir” en el trabajo realizado. “Se trata de insistir, es como si tienes una planta, la riegas tres días y como no sale una flor la dejas de regar, pues no, has de insistir porque la flor sale al décimo día, no al tercero. Estamos en el minuto 15, no en el 90”.

Garrido apreció en el pasado envite en Girona una “evolución” en el juego de su equipo, a la que pretende dar “continuidad” en el partido contra Las Palmas. “El último partido dimos un paso adelante sintiéndonos bien jugando, llevando la iniciativa, y esta semana se ha desarrollado más la idea de que el equipo sea capaz de jugar de esa manera”.

Para el partido no podrá contar con Satrústegui, Krhin y Juanto, afectados por distintas dolencias, pero recupera al portero Álvaro Campos. Del rival ha destacado su “talento”, su “calidad” y su capacidad asociativa a la hora de sacar el balón jugado. Ha pedido a los suyos más “agresividad en los duelos individuales” para corregir algunos errores defensivos “que nos están costando muy caros”.

A nivel personal, ha afirmado sentirse "contento" y "comprometido", "con muchas ganas de estar donde estoy", y ha asegurado que en el club todos ponen "lo máximo" de su parte para revertir la situación.