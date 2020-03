El Club RPM busca una nueva ubicación para su escuela de pilotos

El Club Motociclista Revoluciones por Minuto (RPM) de Castelló, que gestiona la primera y única escuela de pilotos de la capital de la Plana, busca un nuevo circuito para poder seguir dando servicio a sus usuarios. Las instalaciones en las que entrenan se encuentran en Tetuán XIV, junto a la central de la Policía Local y próximas al centro de día de alzhéimer La Pineda, pero la inminente apertura de este último recinto obligará a los pilotos a encontrar nueva ubicación.

«Hace cinco años nos cedieron un terreno municipal para que pudiéramos entrenar, pero era provisional hasta que nos dieran uno definitivo. Fue pasando el tiempo y, cuando decidimos asfaltar el circuito para mejorar la seguridad de nuestros usuarios, nos dijeron que no podíamos porque estaba cerca del centro de día de alzhéimer y nos tenían que cambiar de ubicación», comienza explicando Quique Hernández, presidente del club, quien prosigue apuntando que estuvieron «mirando otros terrenos municipales junto al entonces concejal de Deportes, Enric Porcar, en la Ciudad del Transporte y cerca del pabellón Chencho, pero ninguno cuajó».

De eso han pasado unos cuantos años y no hay visos de solucionarse a corto plazo, por lo que el futuro de la entidad parece más que incierto. «Somos un club con 12 años de existencia (primero entrenaban en el circuito Plana Baixa de Almassora) y con una serie de pilotos, desde los 4 a los 14 años, que han de marcharse a Valencia a entrenar porque aquí no sabemos qué va a pasar», añade el máximo dirigente.

FALTA DE SEGURIDAd / Esa situación, unida al hecho de no haber podido mejorar el asfalto, hace que las instalaciones estén «destrozadas» y pongan «en peligro» la seguridad de los niños, lo que le ha obligado a no coger más pilotos para su escuela ni a gestionar cursos para los agentes de Movilidad Urbana (AMU) como venían haciendo, ya que «el circuito no está en condiciones» y no quieren «poner en peligro a nadie». «Es como que me están invitando a que me vaya», lamenta Quique Hernández, quien deja claro que lo único que piden el club y las familias de los actuales pilotos es «la cesión de un terreno a X años» porque ellos harán «la inversión correspondiente para acondicionarlo y poder trabajar en él al mejor nivel», explica.

el patronat, pendiente / Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castelló y desde el Patronat d’Esports están muy pendientes del tema y trabajan «en busca de una solución». «Existe preocupación por la situación del club y por su falta de unas instalaciones fijas y en condiciones, y estamos intentando buscar soluciones porque es un tema que va más allá de nuestras propias competencias. En su día se propusieron varias alternativas, pero ninguna cuajó y vamos a buscar una solución entre todos, ya que entendemos perfectamente la preocupación existente entre los padres», puntualizan fuentes del Patronat d’Esports.