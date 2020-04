Los clubs provinciales recurren a ajustes salariales por el covid-19

Nadie se escapa a la crisis sanitaria internacional provocada por el coronavirus, y los clubs deportivos de la provincia de Castellón han puesto toda su maquinaria en marcha para tratar de asegurar su futuro. Los ajustes salariales y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) marcan el día a día de las entidades castellonenses.

Fútbol

Los dos máximos representantes del fútbol provincial, el Villarreal y el Castellón, han optado por diferentes vías para asegurar su viabilidad. Mientras la directiva del Submarino ha llegado a un acuerdo con los jugadores para acometer una rebaja salarial en el primer equipo (el resto de empleados cobrarán con normalidad), en el club albinegro optaron por solicitar un ERTE que afecta a toda la plantilla, cuerpo técnico y empleados. Eso sí, el presidente Vicente Montesinos se comprometió a respetar la totalidad de los acuerdos pactados en su día y cubrirá a título personal el resto de las cantidades hasta el 100%.

Fútbol sala

El Peñíscola, de Primera, ha aplicado igualmente un ERTE, pero también pagará a los jugadores y cuerpo técnico la cantidad restante para que el sueldo sea íntegro y nadie se vea perjudicado. En el Bisontes Castellón, de momento, no han tomado ninguna decisión, ya que los jugadores no son profesionales y solo cobran dietas y desplazamientos, gastos que ahora quedan anulados al estar confinados por el virus en sus domicilios. Informa Eloy Cerdá.

Baloncesto

El TAU Castelló, con el fin de garantizar la seguridad económica de sus empleados, solicitó otro ERTE que incluye tanto a los componentes de la primera plantilla como entrenadores y resto de trabajadores. Mientras que el Club Baloncesto Benicarló ha llegado a un acuerdo con la plantilla y cobrará lo que resta de su salario cuando se reanude la competición en LEB Plata, si es que se acaba retomando. Además, la entidad que preside Enrique Besalduch ha permitido a los jugadores extranjeros volver a sus países (lo han hecho todos menos Byron Richards, quien permanece en Benicarló). Informa Eloy Cerdá.

Voleibol

El UBE L’Illa-Grau, que milita en Superliga, también ha solicitado un ERTE para sus entrenadores. A los jugadores y jugadoras se les liquidó una vez la Federación confirmó que la competición ya no iba a retomarse. El club se hará cargo al mismo tiempo de las cantidades pendientes para que sus técnicos no se vean perjudicados. El Volei Grau y el CV Mediterráneo, de Superliga 2, se hallan en una situación similar.

Waterpolo

El Club Waterpolo Castellón, líder de Segunda y con firmes opciones de ascender, también se ha visto en la obligación de solicitar un ERTE que afecta a los entrenadores. «Estamos en un expediente regulador y con mucha incertidumbre cara al futuro, tanto deportiva como económica. En lo deportivo éramos líderes y no sabemos qué decisión tomará la Federación sobre la continuidad de la liga, y en el aspecto económico tampoco sabemos qué pasará con los patrocinios», lamenta el presidente del club, Pepe Bausá.

Balonmano

El CD Balonmano Castellón ha descartado por el momento hacer un ERTE y ha cesado los contratos hasta nueva orden al no saber cuándo ni si se podrá volver a competir esta temporada.

Atletismo

El CA Playas de Castelló, el mejor club de España, tampoco escapa a la crisis del coronavirus y ha tenido que aplicar un ERTE que afecta a entrenadores y personal administrativo. «A los atletas, hasta que no se regularice la situación, no. No sabemos todavía si van a celebrarse o no las competiciones estatales, que de momento están aplazadas», comenta Toni Escrig, máximo representante de la entidad castellonense, quien reconoce que están pendientes «de la decisión que puedan tomar las administraciones respecto a las subvenciones», puntualiza.

Gimnasia

«Al estar los pabellones cerrados y la gente confinada en sus casas hemos tenido que solicitar un ERTE, que ya está aprobado y que en nuestro caso afecta a siete personas», confirma Pilar Pérez, presidenta del Club Gimnàstica Tramuntana de Castelló. Hay otros clubs en la misma situación.

Pilota valenciana

Algunos clubs de la provincia de Castellón han optado por mantener las cantidades acordadas con técnicos o empresas, aunque ahora no haya actividad, y recuperar el trabajo más adelante, cuando se haya puesto fin al confinamiento. Lo que pretenden es no perjudicar económicamente a nadie en estos momentos delicados, pero recuperar la inversión con trabajo más adelante.