El Cocemfe continuará en Segunda División

BALONCESTO. El equipo Cocemfe CS BSR militará de nuevo en la Segunda División Nacional de baloncesto en silla de ruedas la temporada 2020/21.

Un total de 36 equipos se han inscrito para jugar en la 52ª Liga Nacional- 32º Trofeo Fundación ONCE, repartidos entre División de Honor (que comenzará el próximo 31 de octubre), Primera División (el 14 de noviembre) y Segunda División (el 12 de diciembre). La Segunda contará con un sistema de competición por grupos (3), con play- off de ascenso (2 primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores 3º) y Final Four. r.d.