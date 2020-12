El Comité de Competición no sanciona a Koeman por sus críticas al VAR tras el clásico

Ronald Koeman no ha sido sancionado por sus críticas al VAR tras el penalti de Lenglet a Ramos, señalado por Martínez Munuera en el Camp Nou en el clásico contra el Madrid. El Comité de Competición ha decidido archivar el expediente extraordinario incoado al técnico del Barça, quien recordó que "no entendía las decisiones del VAR".

El entrenador azulgrana fue muy duro en sus críticas: "Le dije al árbitro que ojalá pueda explicarme algún día cómo funciona el VAR en España". En ese sentido, Competición considera que esas declaraciones fueron realizadas acogiéndose al "legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión", por lo que no cuestionan "la honradez e imparcialidad de Martínez Munuera, además de que fueron hechas en un tono educado y correcto.

Xavi Vilajoana, exdirectivo del Barça y actual precandidato a las elecciones, ha sido multado por el Comité de Competición por su mensaje en Twitter contra Martínez Munuera, aunque luego se disculpó de forma rápida. "Esto es un puto escándalo!!! Munuera, te puedes ir a cagar...". Se pedía inicialmente una sanción de 2.500 euros, pero el castigo económico ha sido, finalmente, de 1.803 euros.

Hola a todos. Como saben me han sancionado con 4 partidos por dar una respetuosa opinión. Sobra decir que no dire nada pero ya sabrán lo que pienso...



A trabajar y animar a mis compañeros desde fuera💪🏽. pic.twitter.com/DNfo113HKL — Juan C. Hernández (@cucho1099) December 28, 2020

El Comité sí ha apreciado, en cambio, que Cucho Hernández, el delantero del Getafe, sí atentaba contra la honradez de Gil Manzano, que pitó un penalti contra su equipo en el duelo contra el Granada.

Por eso, ha sido sancionado con cuatro partidos, algo que ha molestado al jugador. "Me han sancionado con 4 partidos por dar una respetuosa opinión. Sobra decir que no diré nada, pero ya sabrán lo que pienso...". El Getafe no recurre a esa sanción porque Cucho Hernández está lesionado.