«Como práctico disfrutas porque ayudas a la gente»

La corredora Sandra Cervera Martí (10 de junio del 1981, Vilafamés) fue ayer una de los prácticos que ayudaron a muchos de los participantes en el IX Marató BP Castelló a cumplir su objetivo de completar la prueba en 3.45 horas. Una de las tres mujeres que actuaron como prácticos en esta edición, y la única de Castellón, compartió esta bonita experiencia con Mediterráneo.

—¿Era la primera vez que hacía de práctico en esta prueba?

— No, esta ha sido la segunda vez. A mi marido, que ha sido finisher de todas las ediciones del Marató BP Castelló, se lo propusieron hace unos años, así que esta ha sido su tercera vez. A mí me lo comentaron para la edición del pasado año, acepté, y el último agosto me lo volvieron a proponer para este año y decidí repetir.

—¿Cómo fue esa experiencia?

—Ya había corrido este maratón cuatro veces consecutivas, y siempre lo había dado todo para hacer mi mejor tiempo. Tratas de guardar fuerzas y vas muy concentrada, no hablas, no ves al público, estás solo pendiente del recorrido. En cambio, el año pasado pude fijarme en todos los detalles, la gente que nos animaba, los grupos de animación... Lo disfruté mucho.

—¿Cuántos prácticos hay en el IX Marató BP Castelló?

—Somos 28, cuatro por cada bloque de tiempo, desde las 3.00 a las 4.30 horas con intervalos de 15 minutos. Es el doble por tiempo que en València, donde solo hay dos, lo que supone un riesgo, porque si a uno le pasa algo y tiene que abandonar durante la prueba, ya solo queda un práctico. En mi grupo del pasado año, por ejemplo, uno tuvo que retirarse sobre el kilómetro 15.

—¿Cómo es su labor?

—Dos de los prácticos de cada grupo marcan el ritmo con el globo y los otros dos se ocupan de ir animando a los corredores, recoger botellas de agua y repartirlas en los avituallamientos, y sobre todo a medida que avanza la carrera, estar pendiente de si se va descolgando alguien para volver a meterlo en el grupo.

—¿Cuándo lo pasan peor los corredores durante la prueba?

—En la subida del Grao se empieza a partir el grupo y ya hay que empezar a recoger gente. Hay quienes consiguen recuperarse y volver a la dinámica del grupo, y otros ves que se van quedando, sobre todo a partir del kilómetro 30. La idea es llegar a meta con el mayor número de corredores.

—¿Cómo se logra mantener ese ritmo constante toda la prueba?

—La organización nos marca el ritmo, en mi caso entre 5.17 y 5.20 minutos por km. Yo lo programo en mi gps y este me avisa si me paso o no llego. Hay que mantenerlo los 42 km para que los atletas que van más forzados puedan aguantar hasta el final y recuperar también el tiempo que se pierde en la salida, de modo que al llegar a meta los finishers tengan la foto con el tiempo que realmente es. Aquí al no ser un maratón masificado los que salimos atrás solo tenemos que recuperar entre uno y dos minutos. Además, cada grupo de prácticos es elegido para un tiempo por encima del suyo personal. En mi caso, tengo de mejor marca 3.16 y hago 3.45 para tener media hora de margen en la que hacer cosas como recuperar rezagados.

—¿Qué supone saber que sois un referente para los corredores?

—Es una responsabilidad, claro. Hay gente que ni siquiera lleva reloj para no pensar en nada, confían en ti. De hecho, la primera vez que hice este maratón, también confié en el práctico, un corredor de Toledo al que no conocía de nada y con el que me abracé al acabar la carrera.

—¿Qué aconseja a los atletas?

— Que se olviden del reloj, para eso ya estamos los prácticos. Lo mejor es meterse por el centro del grupo, hacer las curvas rectas, no hacer nunca eses y seguir la línea del recorrido detrás del práctico. Tampoco conviene ir hablando o incluso cantando, ya que todo influye y hay que economizar esfuerzos hasta el final.

—¿Cómo disfruta más, rebajando su marca en una prueba o haciendo de práctico?

— En el día a día ves que disfrutas cuando das el máximo y ves que te superas, pero hacer de práctico en un maratón también es muy especial porque ves que ayudas a mucha gente. El año pasado lo mejor fue que cuando llegué a meta toda la gente de nuestro grupo me daba las gracias.

—¿Ha notado una creciente participación de las mujeres?

—Sí, cada vez va a más. En el 2012, cuando corrí aquí por primera vez, éramos muchas menos y con 3.44 fui cuarta o quinta, ahora la cosa ha cambiado mucho.

—¿Qué distingue a este maratón?

—Aquí se mira muchísimo por el corredor, sobre todo en meta, donde tienen de todo para comer y beber. En València llegas y solo te dan una cerveza, aunque allí hay gente animando en cada metro. Castellón es un maratón ideal para el que empieza porque no está masificado.