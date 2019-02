Una conexión muy especial

Son un equipo en mayúsculas. Los jugadores y el cuerpo técnico del juvenil A y los usuarios de la Fundación Síndrome de Down Castellón han formado una familia gracias a Endavant Igualtat. Da gusto verles compartir momentos únicos. Sonrisas, complicidad y sobre todo, un gran compañerismo.

Muestra de ello fue la última actividad realizada en el parque de la Botánica Carmen Albert de Castellón. Durante la jornada, los futbolistas, técnicos y los miembros de Down Castellón compartieron momentos únicos realizando una presentación espectacular y bailes al aire libre. Para finalizar, una deliciosa comida de hermandad.

«Me gusta mucho la iniciativa Endavant Igualtat. Disfruto con los jugadores del Villarreal porque así nos comunicamos y ven lo que hacemos. A veces nos juntamos, vienen ellos a vernos, y de esta manera podemos darles ánimos a ellos para que disfruten en la Liga», indica Héctor Castillo, uno de los miembros del centro castellonense.

Por su parte, el canterano Iván Morante se mostró satisfecho con la visita a la Fundación: «Compartimos momentos juntos y la verdad es que pasamos un buen rato. Muchos de ellos juegan al fútbol y tenemos una relación muy especial».

Otro de los usuarios de la Fundación Síndrome de Down Castellón es Paco Navarro. «Cuando viene el juvenil me pongo muy contento porque me lo paso genial con ellos», comenta.

La Fundación Síndrome Down Castellón tiene como objetivos la promoción y realizar cuantas actividades contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas, favoreciendo así la plena integración en todos los ámbitos (familiar, social y laboral) de estas personas.

Los jugadores del juvenil A, además de ir al centro de forma periódica, también realizan entrenamientos con ellos en la Ciudad Deportiva y distintas actividades deportivas.