La Copa Davis finaliza a las 4 de la mañana

Los horarios de la Copa Davis son el mayor problema con los que se encuentra el nuevo formato del torneo. Si Rafael Nadal aseguró que la programación de partidos tardíos no beneficiaban a nadie, de nuevo la sesión del torneo programada para el miércoles dio la razón al número uno del mundo al constatarse la finalización de un partido en la madrugada este jueves con una eliminatoria -intrascendente entre otras cosas porque ambos equipos estaban eliminados- que finalizó a las 4.04 horas de la madrugada.

📻 🎾 01:30 horas. Comienza el dobles del Estados Unidos - Italia (vía @PedroFullanaSER) pic.twitter.com/QRjcFqTcUa — El Larguero (@ellarguero) November 21, 2019

Ocurrió en la eliminatoria de Italia ante Estados Unidos, que ganó el conjunto norteamericano por 1-2. Simone Bolelli y Fabio Fognini jugaron ante Jack Sock y Sam Querrey el decisivo partido de dobles, que se alargó por espacio de dos horas y media. El duelo acabó por lo tanto a las 4.04 horas sin mucho interés en las gradas de Madrid.

Los tenistas continuaron cuestionando los horarios. Así, Feliciano López aseguró que "los horarios no son los mejores, pero es lo que hay, todos los equipos estamos en la misma situación". Novak Djokovic, por su parte, cuestionó que ahora todos los equipos, excepto el español, no puedan tener el factor campo en la Copa Davis. "Creo que el sacrificio que tenemos que hacer muchos tenistas, y del que muchos se han quejado, es que ahora no tenemos la oportunidad de jugar en casa. Y yo echo de menos jugar para Serbia en Serbia", dijo el número dos mundial.