Kosmos Tennis y la Federación Internacional de Tenis (ITF) han anunciado este viernes las suspensión definitiva de la 109 edición de la Copa Davis 2020 de Rakuten Madrid a consecuencias de la pandemia del coronavirus. Igualmente la FIT ha decidido suspender también la Copa Federación que debía disputars en Budapest (Hungria) el pasado mes de abril. Ambas competiciones se posponen para el 2021 con los mismos equipos que ya habían conseguido su clasificación esta temporada.

La decisión de posponer ambos eventos el se produce después de una revisión de tres meses y la dificultad de los desafíos logísticos y regulatorios en los protocolos de sanidad que han surgido por la epidemia. La inposibilidad de asegurar los controles sanitarios tanto para los 18 equipos participantes en la Copa Davis y los ocho de la Copa Federción han obligado los organizadores de ambos torneos y a la iTF, responsable máxima, a tomar esta dura decision.

ESPAÑA DEFIENDE EL TÍTULO

La próxima edición de la Copa Davis se jugará en la Caja Mágica de Madrid del 22 al 28 de noviembre del 2021 y la fase final de la Copa Federación se disputará en Budapest del 13 al 18 de abril del 2021. España, en la Copa Davis, y Francia, en la Copa Federación, deberán esperar al 2021 para defender sus títulos.

La Copa Davis debía albergar a más de un centenar de tenistas y sus respectivos cuerpos técnicos, además de miembros de las federaciones de sus países, personal de la competición, de países de todo el mujndo, cada uno con una etapa diferente para enfrentar a la pandemia del coronavirus.

Gerard Piqué, presidente de Kosmos Tennis, se ha mostrado decepcionado por la situación pero resignado : "Es una gran decepción para todos nosotros que las finales de la Copa Davis no se celebren en 2020. No sabemos cómo se desarrollará la situación en cada país calificado, o si las restricciones en España lo harán". sigue siendo lo suficientemente relajado, por lo que es imposible predecir la situación en noviembre y garantizar la seguridad de quienes viajan a Madrid. Este aplazamiento no tiene relación a largo plazo con nuestras ambiciones colectivas para la Copa Davis. La ITF y Kosmos Tennis esperan ofrecer una competencia sobresaliente en 2021, cuando es seguro y factible hacerlo.

David Haggerty, presidente de la ITF, ha valorado la suspensión: Era una decisión difícil de tomar, pero ofrecer un evento de equipo internacional a esta escala y garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados en última instancia representa un riesgo demasiado grande. Es una tarea compleja y hemos tomado la decisión ahora de brindar certeza a jugadores, asociaciones nacionales y fanáticos. Esperamos continuar nuestra asociación con Kosmos Tennis para ofrecer una competencia fantástica el próximo año .