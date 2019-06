Copa Mundial Femenina 2019: Las 10 estrellas a seguir

La victoria del Olympique de Lyon en la pasada Champions League da una clara muestra de lo que se puede esperar a nivel individual en el Mundial de fútbol femenino 2019 que se celebra precisamente en Francia (7 de junio-7 de julio). El conjunto galo, dominador absoluto del fútbol europeo, cuenta en sus filas con una selección de las mejores jugadoras del mundo a excepción de las estadounidenses, que tienen a todas sus jugadoras en la liga nacional (NWSL).

Dzsenifer Marozsán (Alemania), Wendie Renard (Francia), Lucy Bronze (Inglaterra) y Amandine Henry (Francia) son cuatro de las futbolistas del Lyon que están llamadas a liderar a sus respectivas selecciones en la Copa Mundial femenina. A ellas se podrían sumar otras de las presentes en la alineación del conjunto que venció al Barcelona (4-1) como la francesa Le Sommer y la holandesa Van de Sanden.

Más allá del conjunto francés, hay otras tres estrellas en la liga norteamericana que tienen los focos sobre ellas: Álex Morgan, Lindsey Horan y Sam Kerr; dos jugadoras del Barça sobre las que habrá mucha atención (Lieke Martens y Caroline Graham Hansen) y una goleadora holandesa triunfando en tierras inglesas, Vivianne Miedema.

1- ÁLEX MORGAN (Estados Unidos)

Delantera. 29 años. Las marcas internacionales se rifan su imagen por lo que representa en el fútbol. Siendo una de las mejores delanteras del último lustro, la estadounidense ha liderado la lucha de sus compañeras por la igualdad salarial. En lo deportivo, fue la máxima goleadora del campeonato de la CONCACAF con 7 goles para clasificarse para esta cita. Es la más joven en su país en llegar a los 100 goles como internacional.

La californiana realizó un 2018 perfecto con 19 partidos internacionales en los que anotó 18 goles y dio 3 asistencias.

2- DZSENIFER MAROZSÁN (Alemania)

Centrocampista. 27 AÑOS. Fue la debutante más joven con la selección germana con solo 15 años. Viene de ganar el triplete con el Olympique de Lyon, donde ha sido elegida mejor jugadora de la liga francesa por tercera vez consecutiva, mismas veces que ha ganado la Champions League. Fue reconocida como una de las tres mejores jugadoras del mundo en el premio The Best de la FIFA.

3- SAM KERR (Australia)

Delantera. 25 años. Tercer Mundial, pero es ahora cuando llega afianzada como una de las puntas de referencia. Ha ganado las últimas dos ligas norteamericanas (NWSL) y el balón de oro de la W-League. Delantera de mucha potencia y pocas dudas de cara a portería, llamará la atención por sus particulares volteretas en las celebraciones.

Sam Kerr with a BRILLIANT goal, and with the iconic celebration to cap it off! 🙌 #GoMatildas pic.twitter.com/roIceMPVJj — Matildas (@TheMatildas) 13 de mayo de 2019

4- CAROLINE GRAHAM HANSEN (Noruega)

Centrocampista. 24 años. Principal baza de Noruega con la ausencia de Ada Hegerberg y fichaje estrella del FC Barcelona para la temporada 2019/2020. Una lesión de gravedad le hizo perderse el anterior Mundial. La jugadora del Wolfsburgo lidera a la selección vencedora en la Copa Algarve.

⭐️ Esta es Caroline Graham Hansen. pic.twitter.com/QFAES0C4xC — Fútbol Invisible (@futbolinvisiBet) 19 de mayo de 2019

5- VIVIANNE MIEDEMA (Países Bajos)

Delantera. 22 años. Fue internacional absoluta con tan solo 17 años siendo la gran promesa del fútbol holandés. Ambidiestra, protagonizó una gran Eurocopa 2017 junto a la azulgrana Martens que les valió el título con el que dominan Europa. Marcó en la semifinal y un doblete en la final ante Dinamarca. Actualmente juega en el Arsenal, donde ha sido elegida mejor jugadora del campeonato.

¡🎥👠! Golazo de @VivianneMiedema



Dando una clase mas de "Cómo moverme en el área" pic.twitter.com/1fEiqUioLw — Meriner (@MerinerBets) 1 de junio de 2019

6- AMANDINE HENRY (Francia)

Centrocampista. 29 años. Es la directora del juego del país anfitrión. El país galo tiene mucha calidad en todas sus líneas, pero destaca la presencia de la capitana en la recuperación y el reparto de juego. Ganó la Champions con el Olympique de Lyon, se marchó a Portland (EEUU) para ganarlo todo y volvió al equipo francés para seguir siendo campeón en todas las competiciones.

48 days until the FIFA Women's World Cup on FOX!



Moment No. 4️⃣8️⃣: Amandine Henry's wonder strike for France vs Mexico in 2015. 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/yCli0Gkzd7 — FOX Soccer (@FOXSoccer) 20 de abril de 2019

7- WENDIE RENARD (Francia)

Defensa. 28 años. El cerrojo de la defensa y probablemente la mejor zaguera del mundo. Su altura, buena colocación y velocidad le hacen imprescindible en cualquier equipo. Ha ganado todas las ligas francesas desde 2006 y es campeona de la Champions League en seis ocasiones.

8- LUCY BRONZE (Inglaterra)

27 años. Polivalente, puede jugar de lateral derecha o en el centro del campo. Velocidad y visión de juego le hacen ser una de las mejores jugadoras de Europa. Después de destacar en la liga inglesa con Liverpool o Manchester City, recaló en el Lyon en 2017, donde ya sabe lo que es ganar la Champions en dos ocasiones.

i’d rather lucy bronze score goals like this in the world than score a pointless volley on soccer am 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/wjrNB5TNaC — Autumn (@wntbronze) 29 de diciembre de 2018

9- LIEKE MARTENS (Países Bajos)

Centrocampista. 26 años. Fue autora del primer gol de la historia de su selección en un Mundial (2015), destacó en la Eurocopa 2017 siendo la mejor jugadora del torneo y ganando ese año el Premio The Best de la FIFA. Desde su fichaje por el FC Barcelona precisamente no ha brillado todo lo que se espera de ella, pero sus últimos dos meses de competición con el equipo azulgrana da esperanzas de que pueda retomar el liderazgo de la 'oranje' en este Mundial.

🎥🚀 | Lieke Martens limpiando las telarañas de la portería. 🕸🥅pic.twitter.com/mSDP9unOdT — Fútbol Invisible (@futbolinvisiBet) 26 de mayo de 2018

10- LINDSEY HORAN (Estados Unidos)

Centrocampista. 25 años. Jugadora de los Portland Thorns, en 2018 fue nombmrada MVP de la liga norteamericana. Durante su breve presencia en el fútbol europeo, el PSG, marcó 46 goles en 58 partidos. Desde que firmó en 206 con Portland, se ha convertido en una pieza fundamental para la selección estadounidense. Es su primer gran escenario internacional.