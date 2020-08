Coquelin: "El Villarreal es un club muy grande que debe mirar hacia la Champions"

Francis Coquelin ya ejerce como nuevo jugador del Villarreal CF. El centrocampista francés ha firmado por el Submarino por las cuatro próximas temporadas y por el que el club ha desembolsado 6,5 millones de euros por su traspaso del Valencia CF. El presidente amarillo, Fernando Roig, ha ejercido de maestro de ceremonias en la presentación oficial del galo en el Estadio de la Cerámica.

Francis Joseph Coquelin (Laval, Francia, 13 de mayo de 1991) es un centrocampista de corte defensivo que destaca por su posicionamiento en el terreno de juego, despliegue físico y capacidad para interceptar balones.

El futbolista francés llega procedente del Valencia CF, donde ha militado las dos últimas temporadas y media. Con la elástica che, ha disputado 89 encuentros, en los que ha marcado un gol y ha repartido tres asistencias. Antes de llegar a LaLiga, Coquelin defendió los colores del Arsenal FC, Charlton Athletic, SC Freiburg y FC Lorient.

Estas son las reflexiones de Coquelin en su presentación con el Villarreal CF:

CLUB IMPORTANTE. "El Villarreal es un club muy grande y me ayudará a crecer como jugador. Esta entidad es familiar y ambiciosa. Me identifico mucho y ahora queremos hacer cosas importantes y estar en la parte alta de la tabla".

GANAS DE CHAMPIONS. "Tengo la sensación de que el club quiere ir creciendo. Tenemos un gran entrenador y una plantilla de mucha calidad, esperamos hacer una gran temporada. Ojalá podamos jugar la Champions".

GRAN ACOGIDA. "Estoy muy feliz de estar aquí. Los compañeros me han brindado una gran acogida. Futbolistas como Alcácer e Iborra, a los que no conocía, me han acogido muy bien".

BUENA PLANTILLA Y BUEN ENTRENADOR. "Viendo la plantilla que tenemos, me pongo objetivos muy altos, tenemos ambición para estar muy altos en la tabla. Tenemos mucha calidad, refuerzos de nivel, un equipo muy bueno y un gran entrenador… todo para hacer una gran temporada".