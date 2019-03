Con el corazón en el Zenit y la cabeza puesta en el Levante

El Villarreal tendrá esta noche su corazón en el Zenit, pero su cabeza en el Levante. Unos octavos de final de la Europa League no se afrontan todos los días. Si el Submarino juega hoy en el estadio más caro del mundo, y en una ciudad con la historia de San Petersburgo, es porque se lo ha ganado. No obstante, sin querer no puede abandonar la idea de que el domingo afrontará ante el Levante uno de los partidos más importantes de los últimos años.

Nadie oculta la ilusión de jugar en la capital de los zares, pero tampoco nadie esconde la preocupación que existe en el grupo por la situación casi dramática en LaLiga. Ni tampoco el mismo entrenador. En esa línea, Calleja no variará su manual en la Europa League. Esta noche, en el estado Krestovski, su once presentará entre cinco y seis cambios respecto al que perdió ante el Alavés.

Hasta Rusia han viajado cuatro jugadores del filial, junto al resto de futbolistas disponibles, una señal de que habrá hombres importantes como Cazorla que no formarán en el once y posiblemente tampoco en la convocatoria.

La entrada de jugadores como Miguelón y Jaume Costa, Gerard Moreno o Pablo Fornals se apunta como segura ante el Zenit, junto con el cambio en la portería, además de la titularidad casi obligada de Álvaro, quien no podrá medirse al Levante por acumulación de tarjetas o la presencia en la portería de Andrés Fernández. En cualquier caso, Calleja alineará un equipo titular con muchos galones y que tendrá que competir contra el líder de la liga rusa, y un equipo con un elevado presupuesto, que se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno.

Sin dar pistas / El Villarreal trabajó anoche en el estadio del Zenit a puerta cerrada, dejando solo 15 minutos de cortesía para los medios de comunicación. Calleja lleva tiempo blindando a sus jugadores, con muchas sesiones a puerta cerrada, no desvelando las convocatorias ni en casa ni en los desplazamientos. La idea es no dar pistas a los rivales, aunque en fútbol está todo demasiado visto e inventado. Por ello, las cábalas sobre la composición del once, incluso de la lista de 18 jugadores que podrán ser alineados es mera quimera hasta hora y cuarto antes del partido como obliga la UEFA. No obstante, si el técnico ha desplazado a Ramón Bueno y a Quintillá, junto a Morlanes y Chukweze, invita a creer que los cuatro estarán en la lista y serán tres jugadores del primer equipo, además de Barbosa, los que no se vestirán de corto.

La Europa League es la ilusión, pero LaLiga es la necesidad. Todo se cura ganando y ganando. ¡Cuánta razón tenía Luis Aragonés! Y precisamente eso es lo que peor se le ha dado al Villarreal durante esta temporada.