Coric también da positivo de coronavirus en el torneo de Djokovic

El tenista croata, Borna Coric, ha confirmado a través de las redes sociales que ha dado positivo en el test de coronavirus. Este caso se ha sumado a la lista de su compañero búlgaro Grigor Dimitrov, quien el pasado domingo publicó que sufre la misma enfermedad. Los dos jugadores, junto con otros dos técnicos, disparan las alarmas en el mundo del tenis, ya que participaron en el torneo Adria Tour y el organizador del evento, Novak Djokovic, se niega a someterse al test.

Después del parón de tres meses en el mundo del deporte, se inició el torneo Adria Tour, un evento benéfico que organizó el tenista serbio, Novak Djokovic. El pasado domingo, uno de los participantes confirmó que tras hacerse las pruebas del covid-19, había dado positivo en el test. Poco después, se ha sumado a la lista el croata Coric y dos entrenadores más, en lo que supone un golpe al torneo y pone en peligro a los que han participado.

Las circunstancias

El tenista croata quiso informar a sus seguidores sobre el estado en el que se encontraba. A través de sus redes, comunicó que ha dado positivo en el test de coronavirus pero que en estos momentos se encuentra bien. "Quiero informar a todos que he dado positivo de la covid-19. Llamo a todos que en los últimos días estuvistéis en contacto conmigo a que hagáis las pruebas. Me siento bien y no tengo síntomas", confirmó a través de Instagram.

Sin embargo, no fue algo que llamara la atención de Djokovic, puesto que a pesar de las circunstancias, se niega a hacerse el test. El serbio ha declarado que ni él ni su entorno tiene síntomas y no ve necesario someterse a la prueba. Asimismo, manifestó que había regresado a Belgrado, donde seguiría las instrucciones de los epidemiólogos.

La primera etapa del torneo, fue criticada por las faltas de precaución contra el coronavirus, lo que provocó que al final de la segunda se produjera la cancelación del último partido. A la espera de cuándo continuará el evento benéfico, el ministro del Interior croata, Davor Bozinovic, anunció que un equipo de diez expertos tratará de identificar a todos los que estuvieron en contacto con el tenista búlgaro, Grigor Dimitrov, para así no expandir más el virus.