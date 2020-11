El covid-19 hace estragos en el deporte de Castellón: una catarata de suspensiones

El recrudecimiento de la incidencia del covid-19 en esta segunda oleada tiene su lógica translación al mundo del deporte provincial, que afronta un fin de semana con un montón de encuentros suspendidos.

En fútbol, el Villarreal B-Alcoyano, finalmente, no se jugará. Estaba programado para mañana a las 11.30 horas en el Mini Estadi pero... El equipo alicantino, el lunes, solicitó a la RFEF el aplazamiento, porque hasta anteayer los jugadores no podían volver a los entrenamientos, al estar confinados por un positivo. Al final, suspensión oficial.

Además, el número de encuentros cancelados del fútbol provincial/regional se ha disparado hasta los 13 en puertas. En Preferente ya no se disputará el Alqueries-Cabanes; en Primera Regional están aplazados: Peñíscola-Benicasim, Càlig-Vilanova, Traiguera-Torreblanca, Morella-Vinaròs, La Vilavella-Vall de Uxó B y Betxí-Rafalafena; y en Segunda Regional tampoco se disputarán: Vinromà-Benasal, Nules-L’Alcora B, Benicató-Alqueries B, Ripollés-La Plana, Moró-La Cueva B y Canet-Chert.

La tendencia no irá a mejor, ya que muchos de estos clubs tampoco podrán jugar el próximo fin de semana en unas competiciones que, prácticamente, acaban de arrancar y que ya acumulan un montón de compromisos pendientes, puesto que a su modestia y falta de medios, se suma el desamparo por parte de las altas instancias futbolísticas del país.

PIDEN PARAR LA LIGA

No es de extrañar, por ese motivo, la iniciativa de clubs que conforman el grupo 1º de Primera Regional (solo se jugarán, entre hoy y mañana, tres de sus siete encuentros). Así, han pedido la suspensión de la competición hasta que la pandemia mejore y se permita el acceso de público a los campos. Lo han hecho a través de un escrito, donde subrayan que el deporte aficionado en categoría regional «no tiene razón de ser sin público porque es una actividad creada para disfrutar no solo por los futbolistas, sino que por los aficionados». Además, el incremento de nuevos positivos eleva, de igual forma, el riesgo de contagios sobre el terreno de juego. Además, inciden en que «la economía de los clubs se sustenta, mayoritariamente, de las recaudaciones en taquilla y de las cantinas; sin esos ingresos no podemos hacer frente a los gastos de arbitrajes y otros».



NO SOLO FÚTBOL

Con todo, la cascada de aplazamientos no solo afecta al deporte rey. El Fustecma Nou Bàsquet Femení (Liga Femenina 2) anunció este viernes el positivo de una de sus jugadoras y la consecuente suspensión del duelo contra el CB Estepona, que tenía que haberse celebrado esta tarde (20.00 horas), en Grapa.