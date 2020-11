Lo que el covid se llevó en el deporte modesto

Javier Tebas radiografiaba con claridad el terrible panorama económico del fútbol profesional en España. Hablaba de un recorte obligado de 500 millones de euros a ejecutar por los clubs esta misma temporada. La realidad es la que es y no hay otra. Trasladado al día a día de la calle, es fácil de comprender por qué todo el mundo anda recortando gastos superfluos, lo que encoge el consumo, repercute en el descenso del PIB y, por ende, en la creación de empleo.

Miren, a mí me gusta la gente que utiliza la transparencia como modo de comunicación en lugar del ocultismo habitual en muchos clubs profesionales. No es, ni mucho menos, la mejor forma de comunicar. Por eso, aunque a veces se excede en algunos temas, me agrada el discurso y la gestión de Tebas. Ya sé que voy contracorriente, pero ha logrado que el fútbol aumente sus ingresos y que los clubs no sean un desmadre. Real Madrid y Barcelona están cerca de la quiebra técnica aunque no sean sociedades anónimas. El Valencia ya está hace mucho en ese situación. Y varios clubs de Segunda, Zaragoza entre ellos.

El covid también ha dejado contra las cuerdas al fútbol no profesional y otras disciplinas en las que la incidencia de la ausencia de público repercute en un porcentaje alto del presupuesto. El dato es abrumador pero los propios presidentes de los clubs me lo han ratificado en muchas ocasiones: el dinero del Villarreal CF supone un porcentaje clave para sus finanzas y es el principal aporte privado y, a veces, más que el público a sus balances anuales.

Siempre he tenido un profundo respeto y admiración, que supera a una idolatría que casi nunca ha despertado en mí el futbolista profesional, por esos dirigentes héroes como Manolo Sierra (Peñíscola FS), Ximo Sánchez (Bisontes), José Miguel Varella o Raúl Alfaro (voleibol), Toni Escrig y Pepe Ortuño (Playas), Luis García (Tau Castelló), Lola Valls (Nou Bàsquet), Rafa Martí (BM Castelló), Jorge Bellés (tenis), Pilar Pérez y Manola Belda (gimnasia) y una larga lista que lucha por el deporte a costa de su patrimonio.

El covid les ha dejado tocados. No solo a los equipos, sino también a entidades históricas y con arraigo como el Club de Tenis Castellón. Su situación es desesperada con un alarmante descenso de socios y sin ninguna ayuda. Hoy, desgraciadamente, es poco viable económicamente.

¿Qué habría pasado si el director deportivo del club, Jorge Bellés, no se hubiera presentando como único candidato a las elecciones para formar una junta? Se ha convertido en un presidente SOS, que va a necesitar mucha ayuda, y me atrevo a decir que hasta institucional, para salvar de la desaparición a un club histórico y emblemático en el tenis no solo valenciano, sino también español. El covid les ha dejado en la UCI.

Una carga muy pesada para que a todos estos héroes del deporte les dejemos solos ante el peligro. Salvar el deporte poscovid es cosa de todos.