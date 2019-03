NOM DEL CLUB:

SPORTING DE CASTELLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1970.

PRESIDENT:

PEDRO JOSÉ NADAL.

TERRENY DE JOC:

GRAN VÍA.

EQUIPACIÓ:

ROJA I BLAVA.

NOMBRE D’EQUIPS:

14.

El club Sporting de Castelló ja calenta motors per a la propera temporada 2019-20, un campionat que serà molt especial per a l’entitat de la capital de la Plana, la qual celebrarà el seu 50é aniversari. I és que parlem d’un dels degans del futbol base a la província de Castelló.

Des dels seus inicis una de les aspiracions d’aquest club ha sigut estar representat pel major nombre d’equips possible en totes les categoríes del futbol base. Un objectiu que s’està aconseguint en una de les millors etapes de la seua llarga història.

Així, enguany tenen 14 equips, tres més que l’any passat, amb tres cadets, tres infantils, tres alevins, dos benjamins, dos prebenjamins i l’escoleta.

coordinació / Per segona temporada consecutiva la directiva del club ha confiat en Félix Ortega i Ismael García com a coordinadors esportius, al capdavant del complet equip de tècnics del club, els quals s’esforcen sense descans per a que els joves jugadors milloren la seua formació d’una manera progressiva per a pujar d’equip i categoria en el moment adequat, i sempre gaudint amb la pràctica del futbol.

De fet, en l’Sporting de Castelló sempre s’ha valorat més que els títuls dels seus equips que els seus jugadors cresquen des de l’escoleta fins a la categoria juvenil amb els valors del companyerisme, el respecte i l’esportivitat, la qual cosa els ha convertit en un referent provincial.

Al capdavant de la directiva continua com a president José Pedro Nadal, ben secundat pels vicepresidents José Alberto Monferrer i Vicente Queral, i amb Antonio Guinot com a secretari.

El club va fer la seua presentació oficial el darrer mes de gener, en un acte a La Pérgola on els grans protagonistes van ser els 221 jugadors que formen enguany la seua base. A més, en aquest esdeveniment van col·laborar amb la lluita contra el càncer. L’Sporting de Castelló acostuma a participar en diverses iniciatives solidaris, com la recollida d’aliments que van realitzar abans de Nadal.

captació / I com després d’una temporada sempre en ve una altra, el proper mes de maig, després de les vacances de Pasqua, iniciaran les seues jornades de portes obertes a les instal·lacions esportives de Gran Vía per a la temporada del 50é aniversari. Des del club apunten que, tot i que l’Sporting de Castelló complirà el seu primer mig segle al juny de 2010, «volem començar a fer alguns actes per a celebrar-ho ja des de l’inici del campionat». I és que no tots els dies es compleixen 50 anys.