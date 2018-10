Cristiano Ronaldo se defiende de las acusaciones de violación

Cristiano Ronaldo se ha defendido de las acusaciones de violación a través de las redes sociales. En concreto, a través de Instagram. En una charla en directo ha acusado de "fake news" a todo lo difundido por Kathryn Mayorga, una mujer de 34 años de la que habría abusado sexualmente en el 2009 en el Palms Hotel de Las Vegas, según publicó Der Spiegel.

En un vídeo en directo remarca que todo lo que se ha publicado es mentira: “No, no, no, no. Todo lo que se ha publicado es falso. Son noticias falsas. Quieren promocionarse usando mi nombre. Es normal. Quieren ser famosos diciendo mi nombre, pero es parte de su trabajo. Soy un hombre feliz y todo está bien”, ha asegurado en el vídeo sin perder la sonrisa.

Mayorga explicó lo siguiente: “Se puso de rodillas y me dijo: 'el 99 por ciento de mí soy un buen tipo, no sé qué pasa con ese uno por ciento'”, asegura Mayorga que le dijo Cristiano en una entrevista al medio alemán. El futbolista de la Juventus negó las acusaciones y aseguró que el sexo fue consentido.