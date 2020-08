¿Cuáles son las sensaciones del Castellón? Óscar Cano repasa la temporada

Una derrota por la mínima contra el Valencia y un empate ante un equipo asentado en Segunda A como el Albacete invitan a un optimismo que incluso impregna el discurso de Óscar Cano, a dos semanas para que el CD Castellón vuelva a luchar por puntos en juego en Segunda A. Por delante, dos ensayos más, frente a un rival de Primera (el domingo que viene toca visitar al Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol); pero antes, el martes, medirse a un recién descendido de LaLiga como el Mallorca (el encuentro será en Pinatar).

«Vamos incorporando a jugadores, que tienen que afrontar los periodos lógicos de adaptación, pero ayuda que los hayamos escogido para jugar a lo que nosotros pretendemos jugar, así que los acortan», manifestó el granadino a raíz del 1-1 en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. «Son muy buenas sensaciones, aunque nos faltan todavía muchos jugadores por llegar o que aún no han podido intervenir, pero eso es lo que me hace ser optimista: he visto muchas y muy buenas cosas», incidió.

ESTILO INTERIORIZADO

El Castellón sabe a lo que juega, lo que no cambia pese a que se encamine hacia la decena de incorporaciones. «La gente sigue jugando a lo mismo que se jugaba en Segunda B, lo cual nos otorga el que los futbolistas que se van incorporando, lo hacen sobre algo ya construido, aunque deben familiarizarse lo más pronto posible a lo que somos nosotros», contextualizó el granadino.

A falta de esas dos semanas para empezar a competir y todavía con más de un mes de mercado abierto, Cano evidencia una honda satisfacción con los mimbres que tiene: «Estamos muy contentos con la plantilla que se está haciendo, teniendo en cuenta las limitaciones». «Hay que dar un 10 a toda la comisión deportiva, con Dealbert y Galván, que son los que eligen a los jugadores con los perfiles que necesitamos; las negociaciones de Carlos [Montesinos] y Bruixola en las negociaciones... El trabajo en conjunto es maravilloso y coordinado, teniendo en cuenta que estamos concentrados en Oliva, pero trabajamos con unos protocolos muy claros», desarrolla sobre las formas.

«Los últimos fichajes vienen a aportarnos ese plus de experiencia en la categoría y calidad», definió Cano, antes de puntualizar que «la temporada será larga» y que «la posibilidad de hacer cinco cambios por partido debido al covid-19 te permite que haya una mayor participación, lo que hace que todos seamos necesarios».



IVI LÓPEZ YA ESTÁ LIBRE

Habrá que ver si esa guinda que todos esperan es la de Ivi López, extremo derecho por el que el Castellón había mostrado interés y que ahora es libre para negociar con cualquier club una vez ha quedado desvinculado del Levante. El problema son los altos emolumentos del madrileño, de 26 años.