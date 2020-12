Cuando las elecciones del Barça dejan de ser gratis

Ferran Estrada es un clásico de las elecciones azulgranas. Con su 'barretina' y trompeta (que cambiaba por el acordeón cuando amenizaba las comidas en la Barceloneta) se presenta a todos los comicios del Barça desde la 'era Núñez' aportando un toque pintoresco: en el 2003 logró 5 firmas, en el 2006 (en la que Joan Laporta fue el único que pasó el corte) 14, 18 en el 2010 y 11 en el 2015. Pedía siempre las papeletas gratuitas que facilita el club (el doble de las que se necesitan para pasar el corte, este año 4.500), cifra a partir de las cual se tenían que pagar. Pese a su avanzada edad, 87 años, irá este miércoles a recoger las papeletas. Quien parece que no estará es uno de los nueve precandidatos, uno ya se ha caído de la carrera: Pere Riera que, a diferencias de los otros ocho, no ha participado en las reuniones técnicas con el club ni se ha puesto en contacto con la entidad azulgrana para buscar los formularios.

No se le veía en su candidatura ni el punto irónico de Estrada ni los recursos medios humanos y económicos de los otros que habían dado el paso y que se gastarán entre medio millón y un millón de euros en la campaña, que a partir de este miércoles ya deja de ser gratis. Los que quieran más de 4.500 papeletas las tienen que pagar y, los que pasen el corte de las firmas, asumirán el 14 de enero el compromiso de ir a la Liga con un aval conformado por un banco del 15% del presupuesto (124 millones).

Joan Laporta recogerá el miércoles 60.000 papeletas, Agustí Benedito 35.000, Víctor Font 32.009, Jordi Farré y Xavi Vilajoana 30.000 cada uno, Emili Rousaud y Toni Freixa 25.000 y Lluís Fernández Alà, 14.514. Desde entonces y hasta el 11 de enero tendrán tiempo para recoger los apoyos, con la complicación añadida de las fechas navideñas y las restricciones del covid.

"Sufriremos todos para conseguir las firmas", ha reconocido Farré. Para recabar los apoyos en un entorno complejo, el goteo de promesas electorales no cesa. Farré, que aseguró que se gastaría 800.000 euros en la campaña y prometió pizzas y tatuajes a quien le diera su firma, ha explicado que están trabajando para fichar a Neymar "como una forma de ilusionar a Messi para que se quede". El precandidato ha explicado que en caso de ganar propondría que el patrocinador del club fuera la marca Catalunya, por lo que hablarían con la Generalitat y la Cambra de Comerç de Barcelona, e impulsaría la marca Barça. También ha aprovechado para responder a Víctor Font, que el lunes en el programa 'La Sotana', intentó disipar el lunes las dudas sobre la llegada de Xavi prometiendo que si ganaba y no llegaba el excapitán pagaría los abonos de todos los socios. "No sé que nos aportan estos órdagos. Seguramente es porque no va a ganar", le respondió Farré.