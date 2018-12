Cubillas participa directamente en la mitad de los 14 goles del Castellón

No empezó como titular ni para Sergi escobar, ni para David Gutiérrez, ni tampoco con Óscar Cano. Pero ha acabado por convencer a los tres, más pronto que tarde. Ahí están sus destacados números, más si cabe teniendo en cuenta la racanería ofensiva del Castellón, con apenas 14 goles a favor en 18 encuentros. Es más, el capitán ha tenido una participación absolutamente directa en la mitad, con cuatro tantos (el último, el 1-0 al Conquense) y tres asistencias más en los 974 minutos que ha disputado, apenas el 60% del total.

«Nos hacía mucha falta». Hablaba, claro, del triunfo del sábado, que cierra un inolvidable 2018 en clave albinegra. Tres puntos que permiten no descolgarse en la guerra por la permanencia, a la espera de los refuerzos, del último partido de la primera vuelta (el día de Reyes, en casa del Barcelona B) y la segunda para contrarrestar los tres puntos de desventaja respecto a la salvación.

El 9 hablaba de las «sensaciones diferentes a lo que veníamos haciendo», en alusión al impactante cambio de estilo del equipo. «Gracias a Dios, el equipo hizo un partido muy completo y se va tres con tres puntos que te cambian la cara para estas fiestas, para esta semana de parón y para volver con todas las ganas del mundo», corroboró Cubigol.

El delantero se refirió, igualmente, a la adaptación, a marchas forzadas, a la particular filosofía de Óscar Cano. «Son conceptos nuevos a los que tenemos que ir acoplándonos, todavía no lo hemos hecho del todo. «El trato con balón fue mucho mejor, intentándolo jugar en todo momento», ahondó. «Al final te llevas una alegría tremenda, porque el partido que hicimos no era para empatarlo, sino para ganarlo mucho antes y más tranquilos», certificó Cubillas, elogiado por el técnico granadino: «Es nuestro killer, el alma y la bandera de este club y del vestuario».

NO UNO, SINO DOS PENALTIS // Efectivamente, el Castellón contó con opciones para decantar el encuentro contra el Conquense antes del 1-0 de Cubillas en el 81’. Él mismo y, acto seguido Rafa Gálvez, fueron objeto de dos clarísimos penaltis... que el catalán Carrero Romera no señaló.

«La [jugada] de Gálvez no lo sé porque me pilla un poco de espaldas, pero en la mía intento levantarme para rematar y me agarran del brazo, es muy claro», relató. «Supongo que el árbitro no lo vio, aunque es raro que todavía no llevemos ningún penalti a favor con todo lo que generamos, pero me quedo que aún después de eso, el equipo lo siguió intentando y que, al final, llegó el gol», incidió. «Cuando nos habíamos volcado, esta temporada, siempre nos había salido cruz, pero esta vez fue cara, incluso la falta al larguero del último minuto, que en otras ocasiones hubiese ido para dentro», añadió Cubi, que sentenció: «Nos merecemos más de lo que refleja la tabla».