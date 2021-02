Cubillas y las peñas del Castellón, cansados del VAR

Que David Cubillas sea el capitán del Castellón ya no solo es por los años que lleve en las filas del equipo albinegro ni por ser nacido en la capital de la Plana. El delantero orellut ejerce a la perfección de líder, dentro y fuera del terreno de juego, y ha vuelto a dar una lección de sinceridad que pone de manifiesto que es uno de los que más siente lo que está sucediendo esta temporada.

«Ya en frío... Ahora, aceptar las críticas de la afición, compartir su enfado, tragar saliva y seguir luchando, también ante situaciones incontrolables en ya muchos partidos que no ayudan. No iba a ser fácil. El equipo quiere, de verdad, y no se va a rendir. Hasta el final», escribió el capitán del conjunto de la capital de la Plana en sus redes sociales.

Ya en frío... Ahora, aceptar las críticas de la afición, compartir su enfado, tragar saliva y seguir luchando, también, ante situaciones incontrolables en ya muchos partidos que no ayudan. No iba a ser fácil. El equipo quiere, de verdad. No se va a rendir. Hasta el final. PPO! 🙏 — David Cubillas (@davidcubillas) February 16, 2021

Cubillas no esconde el enfado existente por algunas decisiones del VAR que han perjudicado claramente al equipo en algunos partidos, per también reconoce la parte de culpa que tiene la plantilla, que dejó mucho que desear en los primeros quince minutos ante el Fuenlabrada y ofreció una imagen muy lejos de lo que del equipo se esperaba, y más a sabiendas de que era un rival directo y que habría sido clave sumar los tres puntos para no alejarse en exceso de la permanencia.

Las peñas, en contra del VAR

Los aficionados del Castellón también volvieron a mostrarse contrariados por las decisiones del VAR en el encuentro del pasdo lunes ante el Fuenlabrada en Castalia (1-2) y así lo hicieron saber públicamente, hartos de ver cómo el equipo albinegro se ha visto perjudicado en numerosos partidos esta temporada 2020/21.

Así, la Federación de Peñas del Castellón (Fedpecas) mostró su malestar al considerar que el VAR decretó un penalti contra el Castellón, no analizó otro a su favor y anuló un gol al defensa Iago Indias que, en su opinión, era válido. Aunque tampoco restaron responsabilidad al rendimiento de la plantilla que ha provocado que el equipo sea colista en Segunda División y esté a cuatro puntos de la permanencia, manifestaron que «no se puede consentir tanta vergüenza. Sabemos que el equipo está mal, pero eso no quita la falta de responsabilidad de los árbitros con el equipo», indicaron.

La Fedpecas, que representa a una gran parte de la afición del equipo de la capital de la Plana, concluía diciendo que «no pedimos que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten».

Una sensación que también comparten desde el propio club, desde donde se han manifestado en otras ocasiones sobre el VAR.