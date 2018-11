Cubillas presenta una Paletilla Albinegra repleta de orgull

Faltas muy pocos días para que los aficionados al CD Castellón y al running en general vuelvan a disfrutar del 10K y 5K Orgull Albinegre. La tercera edición, que tendrá lugar este próximo domingo, 2 de diciembre, ya calienta motores para recorrer las principales calles de la capital de la Plana.

Para darle mayor atractivo a ducha prueba, el capitán del primer equipo orellut, David Cubillas, sacó ayer a relucir, coincidiendo con el primer triunfo de la temporada en liga (3-0 ante el Alcoyano), la Paletilla Albinegra, premio que recibirán los grupos de 11 personas que finalicen la carrera.

LA FERIA DEL CORREDOR / El día de antes de la gran cita, el sábado 1 de diciembre, tendrá lugar la clásica feria del corredor en el párking de Castalia. De 12.00 a 20.00 horas, los corredores disfrutarán de un maravilloso día y podrán retirar el dorsal que les acompañará en esta edición. Además, los más pequeños tendrán su oportunidad de participar.

Las categorías infantiles comenzarán a las 12.00 horas, con inscripción gratuita para los pequeños de la casa.

DOS HORARIOS PARA LA PRUEBA / Cabe recordar que se habilitarán dos horarios de salida para cada distancia: el 5K comenzará a las 9.50 horas, mientras el 10K hará lo propio a las 10.15 horas. Eso sí, ambas comenzarán en la Calle Huesca y terminarán en el templo orellut, en el Estadio Castalia.

Como novedad, se habilitarán diferentes cajones de salida para facilitar las marcas de los atletas. Los del 5K se distribuirán en sub 17, sub 20, sub 22 y sub 25; mientras el 10K hará lo propio en sub 35, sub 40, sub 45 y sub 50.

UN RECORRIDO MÁS LINEAL / Este año se ha optado por un recorrido más lineal y que transcurrirá por avenidas más anchas para que los corredores se sientan más cómodos a la hora de mostrar sus dotes físicas. La Rotonda de la Afición, Donoso Cortés, Rei En Jaume, María Agustina y Tombatossals serán los testigos que enlazarán una carrera donde se espera que más de 2.000 participantes vuelvan a enfundarse la particular albinegra de la carrera.

Una camiseta, acompañada de sus dorsales, que primará el color negro pero que destaca el blanco para entonar varios elementos importantes. No podía fallar el escudo del CD Castellón, así como los organizadores del evento: Fundació Albinegra, Ayuntamiento de Castellón, 42ypico eventos y Patronat d’Esports, junto a Mediterráneo. Además, la parte trasera de la camiseta tendrá un protagonista especial, la pizzería L’Etrusco.

SOLIDARIDAD / Desde el CD Castellón se han volcado con una causa social, ya que parte de lo recaudado irá destinado como donativo al CD Castellón-Asorcas, el equipo de sordos del conjunto castellonense que lucirá los colores albinegros por toda Europa.

Las inscripciones siguen abiertas. Los interesados pueden apuntarse en www.42ypico.es.