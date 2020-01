La cuesta de enero aterriza con el primer bache y necesidad de fichajes

No está siendo un buen inicio de año para el Castellón. Si los Reyes Magos no fueron benévolos con el equipo orellut y le dejaron carbón en Lleida --derrota por la mínima con un arbitraje muy polémico y decisivo-- no fue mejor el primer duelo en Castalia, donde se esfumó la posibilidad del liderato y el Sabadell se escapó hasta los cuatro puntos, reduciéndose además la renta con el quinto a solo un punto y cayendo a la tercera posición tras el triunfo del Espanyol B.

Para más inri, se trata de la primera vez desde la llegada de Óscar Cano que el Castellón pierde dos encuentros de forma consecutiva, siendo la primera derrota del curso en casa y la cuarta en los últimos seis partidos. De hecho, la última ocasión en la que el cuadro de la capital de la Plana dio su brazo a torcer en dos duelos seguidos fue el pasado 15 de diciembre del 2018, cuando perdieron en Peralada por 2-1 (antes lo había hecho en casa frente al propio Sabadell por 0-1).

habrá más REFUERZOS / Esta situación ha hecho que la dirección deportiva acelere sus operaciones para reforzar el equipo cara a la segunda vuelta, donde esperan recuperar la buena dinámica de resultados y conseguir la clasificación para el play-off de ascenso. En el apartado de entradas, ya se hizo oficial la llegada del delantero Juanto Ortuño. El ex del Córdoba se espera que acompañe a César Díaz en la punta del ataque y marque los goles que le están faltando a Cubillas y Alcaina. No en vano, en el choque ante el conjunto arlequinado ya tuvo sus primeros minutos y no fue titular porque acarreaba un proceso febril que le hizo ser duda hasta última hora ante ese duelo.

Pero el fichaje de Ortuño no será el único que acometerá el club en este periodo de traspasos. El área técnica está trabajando para incorporar a un mediocentro que se complemente con Calavera y Carles Salvador, así como un mediapunta que dé descanso a Jorge Fernández y Rubén Díez.

En ese perfil interesa un futbolista versátil que pueda partir desde la banda pero que sepa asociarse con el resto de compañeros, como es el caso del 10 aragonés o el 21 manchego.

Sin embargo, para dar cabida a esos dos fichajes (y si apareciese algún chollo antes del 31 de enero) el club debe dar salida, como mínimo, a dos jugadores. Y ahí aparecen Íñigo Muñoz y Alfredo Gutiérrez. Ambos jugadores se quedaron sin minutos ante el Sabadell y un chaval de la cantera como Bilal les ganó la partida. Cano se refería a ellos cuando aseguró que el club está buscando salida a varios futbolistas. El caso de Íñigo podría acabar con una salida al Izarra y el de Alfredo parece clarificarse con un regreso al Olot, equipo en el que estuvo las tres temporadas anteriores hasta llegar a las filas del Castellón.