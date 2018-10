Una cuestión también de coco

Por qué el Castellón todavía no ha ganado ningún partido? Buena pregunta. ¿Y la respuesta? Pues cuando ya han pasado nueve jornadas, está claro que no se puede achacar a factores externos como malos arbitrajes, simple y llama mana suerte... No, hay un trasfondo. Y múltiples razones. Se puede hablar de si la plantilla da para lo que da, de si su nivel futbolístico ha estado acorde a los resultados... Pero no todo es estrictamente deportivo. Ahora, el Castellón está sentado en el diván, porque esa ausencia de triunfos ha derivado en un problema llámenle mental, psicológico, de ansiedad, estrés...

Más allá de las declaraciones preñadas de buenas intenciones, de que esta cada vez más cerca la victoria, la primera, esa que debe ser liberadora y que permitirá a todo el mundo dar lo mejor de sí, lo cierto es que no llega. Además, la racha de resultados alimenta el desconcierto: si los albinegros acumularan una derrota tras otras, si en vez de esos ocho puntos en el casillero fueran todavía muchos menos, lo cierto es que sí cundiría la alarma porque denotaría que están haciendo mal las cosas. Pero lo que llegan es un empate tras otro.

EL QUID DE LA PUNTUACIÓN // Es decir, el Castellón no está haciendo las cosas mal del todo, pero tampoco bien. De hecho, con el sistema de puntuación, las equis penalizan más que premian. Así que todo el mundo está confundido, el vestuario el primero, pero el tiempo pasa y el albinegrismo ya no sabe a qué atenerse.

El deporte colectivo es un estado de ánimo. Y, ahora, el del Castellón dista mucho de ser el idóneo. Sí, hay buen rollo en la caseta de Castalia, pero cuando el árbitro pita el inicio del encuentro... Revisando el encuentro frente al Mestalla, uno se da cuenta de que la racha pesa. Y mucho. Falta confianza lo que impide definir exitosamente, en ocasiones, situaciones muy favorables. No se entiende, por ejemplo, las tres ocasiones previas que tiene Hicham Khaloua antes de que él mismo materializase el 1-0.

LO POCO QUE DURÓ EL 1-0 // Después, con lo que había constado marcar (recuerden: más de 330 minutos), el subidón de verse, por fin, por delante en el marcador, además, apenas duró 180 segundos. El empate del filial che, unido a la forma totalmente evitable (un saque de esquina en el que el rematador ni siquiera tuvo que elevarse), devolvió el encuentro (y al estado de ánimo generalizado) a su punto de partida.

No es de extrañar, por tanto, que Gutiérrez, dando una vuelta de tuerca a su discurso después de una nueva oportunidad desaprovechada, reconociera la psicosis. Por la falta de victorias y por la concatenación de empates, que multiplica la incertidumbre. Incluida la de la afición, que con cada semana que pasa, con cada partido que no se gana, ve desvanecerse un poco más de la paciencia, sobre todo porque ve a su equipo en zona de descenso...