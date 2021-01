Custodia policial a la llegada de los tenistas a Australia

Melbourne ha recibido a los tenistas con una burbuja de máxima seguridad para evitar cualquier contagio de coronavirus en el estado de Victoria, donde a partir del 8 de febrero comenzará el Abierto de Australia.

Medidas drásticas que deberán pasar las 1.200 personas que han comenzado a llegar en los vuelos charter fletados por el gobierno australiano para transportar a los jugadores, técnicos, árbitros y personal de la organización del primer Grand Slam de la temporada y de la ATP Cup y (inicio 1 de febrero) además los dos torneos de 250 del circuito que se disputarán en las instalaciones de Melbourne Park.

Los aterrizajes de los vuelos se han llevado a cabo en una pista privada donde los jugadores y personal han sido recibidos por sanitarios vestidos de EPI que directamente los han trasladado a sus hoteles para someterse a pruebas de PCR donde deberán pasar 24 horas sin salir de sus habitaciones.

Bajo estas mismas medidas y protocolo han aterrizado también Rafael Nadal, su familia y su cuerpo técnico que, como otras 50 personas, pasará la cuarentena en una burbuja especial en Adelaida, junto Novak Djokovic, Dominic Thiem, Simona Halep, Naomi Osaka y Serena Williams, para participar en una exhibición en la ciudad australiana el 29 y 30 de enero, antes de viajar a Melbourne.

Some of the world’s biggest tennis stars have arrived in Adelaide, including Novak Djokovic, Rafael Nadal and Serena Williams.



They're now in quarantine ahead of the Australian Open, with some to play in a special curtain-raiser at Memorial Drive.



See more, 6.00pm on #9News pic.twitter.com/wrU2tUxt8s