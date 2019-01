El CV Mediterráneo, a por la Copa Príncipe

El Club Voleibol Mediterráneo tiene en mente traerse la Copa Príncipe, que se disputa este fin de semana en el CMD La Granadilla de Badajoz. Y es que los castellonenses tratarán de reeditar el título que obtuvieron en el 2015 en Melilla, coincidiendo con su anterior periplo en Superliga 2 antes de dar el salto a la máxima categoría, en la que estuvieron tres campañas consecutivas antes de consumarse el descenso el pasado verano.

El equipo que preside y entrena Santi López acude con la intención de hacer un buen papel, aunque consciente de que no será nada sencillo levantar el trofeo, debido al nivel de los contendientes. «Hemos entrenado las últimas semanas pensando en la Copa Príncipe y vamos a luchar cada punto para llegar lo más lejos posible, pero no será nada fácil ser campeón, ya que el nivel del Almoradí —ha ganado a los graueros los dos encuentros de liga— y el de los equipos del otro grupo es muy elevado. Con llegar a la final nos daríamos por satisfechos, pero si llegamos vivos al domingo no vamos a renunciar a nada», argumenta López.

El rival del CV Mediterráneo en semifinales será el Aparthotel MM Badajoz Extremadura (17.30 horas), tercer clasificado del grupo A y que está en el torneo como anfitrión. Los de la capital de la Plana tratarán de que se mantenga la maldición del organizador, ya que solo en el 2016, el San Sadurñiño, se ha hecho con el título actuando en casa.

De superar a los extremeños, los pupilos de Santi López se las verían con el Tarragona SPSP o el Emevé Lugo, vigente campeón, y que domina con autoridad y pleno de puntos el grupo A.