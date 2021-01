Dakar 2021: Barreda y Sainz ganan la sexta etapa y recortan distancias

Doble victoria española en la sexta etapa del Dakar. Joan Barreda sigue reivindicando un puesto de honor en la historia de la prueba y este viernes, antes de la jornada de descanso que marca el ecuador de la carrera, se ha aupado en Ha'il con su 27 victoria de etapa al top-3 de participantes con más triunfos parciales. Como el motociclista castellonense, el madrileño Carlos Sainz se ha impuesto en coches y también ha logrado recortar mínimamente la distancia que le separa de la cabeza.

Barreda ya es uno más entre los mitos del Dakar. El piloto de Honda, que lleva tres victorias en esta edición (la mitad de las etapas disputadas) ha igualado los 27 triunfos de Jordi Arcarons, y está a solo seis de Cyril Despres y Stéphane Peterhansel.

No lo ha tenido fácil Barreda en una etapa que se tuvo que recortar en 100 kilómetros, hasta los 347, y en los que ha tenido que luchar y arriesgar hasta el final por el triunfo parcial. El botsuano Ross Branch (Yamaha) se ha quedado a solo 13 segundos y el australiano Daniel Sanders, a 53.

El argentino Kevin Benavides, que acabó el jueves líder pero con la nariz fracturada, se ha dejado casi 10 minutos y ahora es segundo tras el australiano Toby Price. Barreda es séptimo en la general a 6.25 minutos.

A la jornada de descanso también llega Sainz con mejores sensaciones de las que acabó los últimos días. 'El Matador' ha logrado su segundo triunfo de etapa en esta edición, y ha recortado con el Mini algo más de 7 minutos a los Toyota de Nasser Al-Attiyah y de Stéphane Peterhansel, separados en la meta por solo 18 segundos. 'Monsieur Dakar' mantiene el liderato con 5.53 minutos sobre su compañero catarí, mientras que Sainz sigue en la tercera plaza a 40.39 minutos.

#Dakar2021 SS6: stage win for Carlos Sainz and Lucas Cruz in their MINI JCW Buggy @dakar @CSainz_oficial @LucasCruz74 pic.twitter.com/mjyRw1Obpf