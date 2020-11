Dani Esmoris afina su puntería en el Villarreal B

Dani Esmoris Tasende (Coristanco, A Coruña, 2000) parece estar tocado por una varita. El lateral zurdo, que debuta en Segunda División B esta temporada, suma dos goles en los dos últimos partidos y ambos los ha materializado desde el punto de penalti. No se lo pensó dos veces cuando el colegiado señaló los once metros. Ante La Nucía su gol sirvió para poner el 1-1 (después llegaría el 1-2) y el pasado sábado, ante el Atzeneta en El Regit, fue providencial para evitar la derrota. Él sufrió la infracción en el minuto 88 (le derribaron cuando iba a rematar) y él mismo asumió la responsabilidad de lanzar. El gol sirvió para sumar un punto in extremis y se evitó encajar la segunda derrota de la temporada.

«En el equipo hay muy buenos lanzadores de penaltis, solo que tenemos una lista de lanzadores y de esa lista los entrenadores eligen el orden», reconoce el futbolista vigués del Villarreal B. «Desde pequeño me gustó siempre tirar penaltis y este año tengo la suerte de poder hacerlo, agregó el futbolista, que es el hermano menor de José Ángel Angelillo, actualmente en las filas del RB Leipzig, cedido por el Manchester City.

Casi dos clones

Dani tiene unas características muy similares a las de su hermano mayor, dicen los que les conocen. Es zurdo, juega de lateral y le pega al balón de una forma impecable. Además, últimamente mostró su gran acierto goleador, aunque sea desde los once metros. La gran diferencia entre los hermanos es que el futbolista del RB Leipzig es rubio y el del Villarreal es moreno.

Nuevo en el equipo y, de un tiempo a esta parte, afianzado en el once titular, no duda en señalar que «estoy muy contento por los minutos que estoy teniendo y por la confianza que están depositando en mí». Y es que Dani ha pasado del juvenil de División de Honor a Segunda División B.

A ganar

El filial amarillo está reñido con la victoria. Sólo suma una después de jugar cuatro encuentros y le está costando todo un poco. «El equipo está jugando muy bien, pero ya sabemos cómo es esta liga, que con un sólo error te pueden penalizar. A pesar de que solo sumamos una victoria, en el equipo estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo», comentó.

Además, el joven lateral zurdo avisa de que con un formato del calendario más corto y complejo, no sumar de tres en tres se puede pagar caro, ya que solo los tres primeros se clasifican para la fase de ascenso. «Al haber pocos partidos, cada uno de ellos hay que afrontarlo como una final porque cualquier punto perdido lo puedes necesitar al final de la liga», finalizó el que ya es máximo goleador del Villarreal B con dos tantos.