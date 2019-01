Dani Sánchez, un nou estil en la coordinació

Una de les peces claus per a potenciar la base del CD Almazora és el castellonenc Dani Sánchez Alias, que va arribar al club fa cosa d’un any per a coordinar el futbol-8 i des de l’inici d’aquesta temporada ja és el màxim responsable de tota la cantera albinegra.

Format a la base del CD Tonín, Dani Sánchez va jugar en la seua etapa amateur al Ribera de Cabanes i al Benicense. Abans de penjar les botes ja va començar a entrenar, també al CD Tonín, per a iniciar després una llarga etapa de 13 anys a la base del Villarreal CF, on els primers quatre anys es va fer càrrec d’equips de futbol-8 i després de futbol-11, sobretot els cadets. També va ser responsable dels campus organitzats pel Villarreal CF, i en la seua darrera etapa va formar part del cos tècnic del juvenil del CD Roda de Divissió d’Honor dirigit per Pere Martí i també es va sumar a la secretaria tècnica del Villarreal CF durant mig any.

Ara també s’ha fet càrrec, almenys temporalment, del juvenil A de l’Almazora, amb l’objectiu de la permanència.