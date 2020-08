¡Date prisa en sacar tu carnet del Castellón se agotan las sillas de Castalia!

¡Date prisa que se acaban las sillas en Castalia! Ese podía ser el eslogan de la segunda parte de la campaña de abonados del CD Castellón. El club cuenta ahora con alrededor de 12.000 abonados, que apostaron por el Castellón sin conocer que su futuro estaban en Segunda A cuando renovaron su fidelidad en la religión albinegra. Después del ascenso logrado en la La Rosaleda de Málaga ante el Cornellà, la euforia se ha desbordado. La entidad quiere cerrar la campaña en una cifra alrededor de los 14.000 puesto que al aforo del estadio apenas alcanza la cifra de 15.500 localidades, con lo que es preceptivo reservar un número de localidades para la afición visitantes y también para venta en taquilla.

El Castellón ya supera las mil peticiones y esa cifra puede ir aumentando en las próximas horas, por lo que la entidad confía en cerrar la campaña y anuncai que las peticiones se realizan por estricto orden de inscripción escribiendo un emali a info@cdcastellon.com

«Es una auténtica locura que en Segunda División tengamos ya una lista de espera de 1000 aficionados que quieren ser nuevos abonados. Año a año esta afición demuestra que no tiene límites», afirma Pepe Mascarell, director del Área de Negocio del CD Castellón y el ideólogo en la sombra del éxito social del club.. Desde hace tres años, desde la llegada de Vicente Montesinos a la entidad, el aroma de Champions que se respira en las gradas de Castalia es increíble. Y es que, en las últimas tres campañas de abonos del conjunto ‘orellut’, el Club ha superado todas las expectativas. Primero, con la campaña ‘Centurión’, el Club fijó precios populares para sus abonos hasta el año del Centenario en 2022; la segunda temporada, con la campaña ‘Cent per cent albinegres’, el Club quiso destacar el ADN albinegro de la entidad; esta última campaña, ‘Ganas de ganar’, se inspiró en la conocida frase ‘Ganar, ganar y ganar… y volver a ganar’ de Luis Aragones, y ha culminado con el ascenso deportivo del equipo albinegro en el play off.