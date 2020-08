El Dauphiné siembra el Tour de incertidumbre

¿Quién ganará el Tour? Visto el desenlace del Critérium del Dauphiné, la última gran prueba preparatoria para la ronda francesa en este año tan inusual, la respuesta está en el aire. En el Dauphiné se examinaban todos los que aspiran a llegar de amarillo a los Campos Elíseos. No faltaba ni uno. Y ni uno ha dejado, por una razón u otra, su candidatura clara para la gran cita ciclista del año que en este 2020 empieza el sábado 29 de agosto en Niza por culpa de la pandemia.

El Dauphiné lo ha ganado un buen ciclista colombiano como es Daniel Martínez, hábil en la montaña y también en la contrarreloj. Tiene 24 años y cuando está en Europa se ha afincado en Andorra, como tantos otros. En la ronda francesa, inicialmente, su papel sería el de ayudar a su compañero y compatriota Rigo Urán, a quien apenas se le ha visto en el Dauphiné. En segunda posición ha quedado Thibaut Pinot, de quien ya se sabía que es el mejor en la clase de alumnos franceses para el Tour. Pero le ha faltado el toque de fuerza necesaria para responder con firmeza en los momentos claves del Dauphiné, sobre todo este domingo, y ni siquiera ha podido contrarrestar a Martínez gracias a la coalición de corredores locales, que iban a su estela, en la que estaban principalmente Romain Bardet y Warren Barguil.

AABANDONO DE ROGLIC

Primoz Roglic, con certeza, ha sido el mejor de los aspirantes al Tour, pero se cayó el sábado y el domingo no pudo tomar la salida. Sin huesos rotos, ni heridas graves, "la evolución marcará su disponibilidad", según el comunicado de su equipo redactado al más puro estilo futbolero. Pero es que en el Jumbo también se cayó el sábado Steven Kruijkwijk para dar la oportunidad a Tom Dumoulin de demostrar que quizás él gracias a su experiencia (victoria en el Giro y segunda posición en París) es el mejor preparado para tomar las riendas de su potente escuadra (este domingo victoria de su gregario estadounidense Sepp Kuss) camino de París.

¿Y el Ineos? Pues un verdadero caos. No se sabe si Chris Froome correrá el Tour porque carrera a carrera demuestra que no está preparado para ello y que quizá sería mejor que se reservara para el Giro o la Vuelta con más semanas de rodaje. No hay que olvidar que hace un año tuvo un accidente brutal, precisamente en el Dauphiné, y que la cancelación de la competición por culpa del coronavirus no le ha permitido coger la forma deseada. Geraint Thomas también siembra dudas, si bien el año pasado representó un papel similar y al final acabó segundo en París. El abandono de Egan Bernal, el gran favorito del equipo, también genera incertidumbre por un doble motivo: saber cómo está físicamente y, sobre todo, si dispone de la entrega de todos en el Ineos, algo que no ha quedado claro en el Dauphiné.

LOS ESPAÑOLES

El ciclismo español tampoco es que haya salido muy bien parado estos cinco días. Mikel Landa que podía haber peleado por la victoria tras el abandono de Roglic sufrió calambres en el momento clave de la etapa y desapareció de la escena. Los Movistar, mejor este domingo, tienen que apretar las tuercas en los 13 días que quedan para el Tour, sobre todo Enric Mas, si desean un asiento en la mesa de honor de la prueba.

Nairo Quintana también acabó abandonando, Julian Alaphilippe no ha logrado cerrar ningún ataque y el joven talento esloveno Tadej Pogacar se mostró más irregular de lo que cabía esperar. ¿Quién ganará el Tour? La respuesta está en el aire lo que en parte no deja de ser todo un aliciente para esperar el inicio de la prueba con entusiasmo y desear un septiembre loco, tanto o más como estuvo la última etapa del Dauphiné.

Las clasificaciones finales en la página oficial del Critérium del Dauphiné.