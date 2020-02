David Valero asalta el liderato de la Mediterranean Epic

El segundo día de la Mediterranean Epic era una jornada que sobre el papel podría no parecer muy exigente pero que, sin embargo, era considerada como la etapa reina por todos aquellos que han reconocido los recorridos. Sólo 56 km, pero alrededor de 1.700 metros de desnivel y, sobre todo, infinidad de senderos de todo tipo, tanto de subida como de bajada, que multiplicaban la dificultad del trazado.

La etapa contaba con salida y llegada desde la ciudad de Castelló y arrancaba con una exigente ascensión donde el ritmo empezó a seleccionar el grupo cabecero. Tras la 1a etapa ya se había hecho una criba de qué corredores llegaban en buena forma a la carrera y buena parte de los mejores bikers del día de ayer han repetido protagonismo. Un gran grupo rodaba unido al paso por el primer punto de control, pero con el paso de los kilómetros y con llegada de las secciones más técnicas la cabeza de carrera iba a quedar en manos de 5 bikers: David Valero (MMR Factory Racing), el suizo Simon Vitzthum (jb Brunex Felt), el francés Victor Korertzky (KMC Orbea), el neerlandés Milan Vader (KMC Orbea), el suizo Vital Albin (Swiss Cycling) e Iván Díaz (Cultbikes).

A falta de 16 km para el final Valero decidía forzar el ritmo y abría un pequeño hueco respecto al resto del grupo. Una diferencia que prácticamente nunca fue superior al medio minuto pero que el biker de MMR fue capaz de mantener hasta la línea de meta. El líder de la general, Simon Vitzthum, hizo todo lo posible por mantener el liderato pero no pudo lograrlo, cediendo 53 segundos. Valero pasa a comandar la general tras su victoria de etapa con poco más de 30 segundos de ventaja sobre Koretzky (3o en meta con el mismo tiempo que su compañero Vader, 2º). Vital Albin daba tiempo al segundo grupo perseguidor donde entraban el propio Vitzthum e Iván Díaz.

La Mediterranean Epic sigue totalmente abierta con dos etapas por delante. “La general no será fácil porque tanto Victor Koretzky como Simon Vitzthum vienen en muy buena forma” explicaba David Valero. Para el suizo “la última subida se me ha hecho muy dura pero no está todo acabado.”

En categoría femenina no hubo tanta historia y suiza Ramona Forchini (jb Brunex Felt) volvía a distanciarse en solitario abriendo, de nuevo, un importante hueco respecto a sus rivales. Más de 3 minutos endosó a la canadiense Emily Batty (Trek Factory Racing) que daba tiempo al grupo perseguidor donde también rodaban la australiana Rebecca McConnell (Primaflor-Mondraker-XSauce) y la canadiense Haley Smith (Norco Factory). Tanto McConnell como Smith cedieron tiempo ayer con lo que Batty parece ser la única corredora en disposición de poner en apuros a la líder de la general.

Mañana los corredores afrontarán la etapa más larga de la Mediterranean Epic. De nuevo con salida y llegada en Oropesa del Mar. Una jornada con 84 km y +1.300 metros de desnivel que se prevé sea muy rápida entre los mejores bikers. Será la etapa más rodadora de toda la carrera aunque incluirá una bajada final por sendero donde es probable que se decidan los vencedores de las diferentes categorías.