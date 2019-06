Dealbert y Pablo admiten que la compra «está muy avanzada»

La adquisición del CD Castellón por parte de Vicente Montesinos podría cerrarse en las próximas horas. Así lo anunciaron ayer en el programa La Tribuna de TVCS Mediterráneo Àngel Dealbert y Pablo Hernández, miembros de Capital Albinegro, quienes admitieron que la operación de compra «está muy avanzada y cerca de cerrarse». Ambos esperan que el acuerdo se concrete, pero también se mostraron cautos debido a que en el mundo del fútbol hasta que un compromiso no está firmado no se puede festejar, aunque se mostraron «optimistas» en que se haga realidad.

La posibilidad de un cambio de propiedad en el club albinegro surgió hace una semana y media, poniendo José Miguel Garrido un precio de 2,3 millones y señalando que solo vendería el Castellón al actual presidente en el caso de que este presentase una oferta por esta cantidad. Desde entonces, tal y como señalaron Dealbert y Pablo, también miembros de Capital Albinegro, Montesinos «está trabajando al máximo con el fin de que la operación llegue a buen puerto. Ha dado un paso importante y está haciendo un trabajo brutal», siendo este uno de los motivos por los que en los últimos días apenas está teniendo protagonismo público. «Él ama el Castellón, de lo contrario no haría este esfuerzo», indicó Dealbert sobre el presidente.

Ambos también anunciaron que en caso de que la operación se concrete irán con Montesinos. «Capital Albinegro somos cuatro patas, Vicente, Pablo, Alfonso y yo, pero Vicente será la cabeza visible y nosotros iremos detrás con él», señaló Dealbert, quien también explicó los motivos que llevaron tanto a él como a Pablo a hacer el comunicado el pasado mes de marzo en el que anunciaron que se apartaban del club. «Se habían tomado algunas decisiones con las que no estábamos de acuerdo, pero lo primero es el club y me debo a él, por lo que no era el momento de abandonar el barco. Tuvimos varias reuniones y al final decidimos hacer el comunicado», dijo Dealbert.

obras en castalia / Otro aspecto del que se habló en La Tribuna fue de la remodelación de Castalia, tema en el que tuvo una mayor intervención el concejal de Deportes, Enric Porcar, otro de los invitados junto al jefe de Deportes de Mediterráneo, José Luis Lizarraga. El edil admitió que las obras que están acometiendo ahora «son muy importantes», pero que deben servir para que cara al centenario del club «se realicen más cambios y que ese año (2022) el estadio tenga un aspecto más moderno», subrayó.

Porcar, que no repetirá como concejal y está viviendo sus últimos días en el cargo, recibió la felicitación de Dealbert por su gestión durante estos cuatro años, señalando que desde el primer día «siempre» les ha «escuchado «y fue importante para que dieran el paso de hacerse «con el Castellón hace dos veranos».