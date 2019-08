El debate del cuarto central

Lejos de aminorar sus ecos tras una buena actuación individual de Albiol y Pau, el inicio de Liga con cuatro goles encajados en casa no ha hecho más que avivar un debate que se abrió tras la marcha de Víctor Ruiz al Besiktas, semana y media antes del arranque de la temporada oficial. ¿Necesita el Villarreal en las dos semanas que restan para que se cierre el plazo de fichajes afrontar el fichaje de un cuarto central?

La pregunta sobrevuela el entorno del club groguet, con más defensores del sí que del no, estos últimos convencidos de que la polivalencia del lateral Mario Gaspar o el ascenso de Sofian Chakla al primer equipo —definitivo, ya que no podría regresar por su edad (26 años) al filial— son argumentos suficientes para que la entidad amarilla no haga un último esfuerzo económico tras cerrar en las últimas horas la llegada de Ontiveros.

Analizando objetivamente lo que fue el estreno del Submarino en casa, no se puede echar la culpa a una hipotética debilidad en el centro de la zaga la facilidad con la que el Granada encontró los caminos hacia la portería de Andrés el pasado sábado, sino más bien a otros desajustes que Calleja tendrá que trabajar a fondo para evitar otro desfondamiento similar al que sufrió el equipo con un 4-2 a favor en la recta final del encuentro.

Más ayudas para las bandas defensivas e, incluso, una dosis mayor de concentración a la hora de defender las situaciones en contra a balón parado parecen objetivos más urgentes que mejorar el rendimiento del tándem central, que partió con Albiol y Pau como titulares y Funes Mori en el banquillo. Pero más que la capacidad de los actuales centrales de la plantilla, el temor de los aficionados, potenciado por el altavoz,sobre todo, de las redes sociales, es el de tener que afrontar una posible baja de media-larga duración del ex del Nápoles, el único central de perfil diestro del Submarino 2019/2020.

Mediterráneo lanzó ayer una encuesta con la pregunta ¿Crees que el Villarreal debería afrontar el fichaje de un nuevo central? Un 80% de los participantes se mostraba a favor de que la entidad amarilla se lance a la contratación de un cuarto central para acabar de remodelar una zaga en la que solo sobreviven de la pasada campaña Mario, Funes Mori y Quintillà, este último utilizado por Javier Calleja en la recta final de la pasada Liga.

La resolución definitiva tendrá que esperar hasta el 2 de septiembre. Con el mercado abierto, nada está descartado.