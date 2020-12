El debate mediático japonés (y de Madrid) sobre Kubo

Ser futbolista profesional requiere un proceso de maduración como en cualquier otro ámbito empresarial. No les repetiré, para no aburrirles, un listado de nombres propios, de aquí y de allá, cuyas trayectorias se quedaron cercenadas por las prisas, por el afán de ganar dinero muy pronto o por un divismo mal interpretado y dañino. Para formar parte del selecto club de élite de cualquier deporte, se deben cumplir varios requisitos cuyo orden no estableceré porque la coexistencia de todos ellos en diferentes proporciones compone una receta, que creo no existe como tal, pero que conduce al objetivo.

Amar el deporte y comportarse como requiere el cuidado del cuerpo, el talento, el equilibrio emocional, la humildad y una pizca de suerte. Habrá alguna más seguramente. Otra de las claves es ir poco a poco subiendo escalones y asimilar bien cuando te saltas algún paso por los méritos y saber que tan difícil, o más, es mantenerse como llegar.

Take Kubo sigue abriendo debates. A veces tan artificiales como cansinos. El sábado, junto a esa gran periodista que es Mónica Benavent, respondíamos a una serie de preguntas para una televisión de gran audiencia en Japón. Siempre se busca un conflicto y una solución. Es casi como el guión de película con su detonante, nudos, clímax y resolución en la construcción del argumento, aquello que los buenos guionistas denominan como el viaje del héroe, cuya línea de construcción de la trama para enganchar al espectador, y que todo estudiante de un grado de Comunicación conoce a la perfección. Lo de Kubo es similar.

Les doy mi punto de vista, sin animo de sentar cátedra lo que no va conmigo, respecto al japonés. Para mí posee un gran talento, pero tiene edad todavía de estar en un filial aspirando a asentarse en el primer equipo. El Villarreal es hoy en día un equipo del top-5 de LaLiga. Y la competencia es grandísima. No existe ningún problema interno y personal con Kubo de ningún miembro de la plantilla. Todo lo contrario. Es un chico súper profesional, correcto, inteligente, que habla tan bien como cualquiera de ustedes el castellano e, incluso, el catalán. Emery lo mima y le exige, como buen entrenador que es. Y me consta que le gusta el jugador, pero tiene una plantilla de 22, o 25 si sumamos a Yeremi, Niño y Baena. Solo juegan 11, a no ser que la UEFA modifique algo, dicho sea de forma irónica.

El Villarreal ya sabía que fichaba a Kubo y a su aparato mediático. Ahora no es titular y en Madrid, no desde el Real Madrid donde no ha habido ninguna presión, se sigue presionando, igual que en Japón alentado el debate. Mediterráneo ya les informó de que Kubo meditaba irse. Meditaba, recalco. Y es cierto, se lo puedo asegurar con total fidelidad a la información, que ya ha sido ofrecido a varios clubs de Primera. ¿Puede salir en enero? Pues, puede y no puede. Entre otras cosas, porque su cesión tiene un coste elevado que a día de hoy no pueden asumir clubs, como por ejemplo, el Betis. Esa es la gran realidad. Pero Take no está generando conflicto alguno, ni lo creará nunca. Es tan lícito que medite marcharse, como que pueda quedarse. No hay conflicto. El único guion de thriller no lo escribe Take. A cada uno lo suyo y quería aclararlo.

Fútbol, sin más, pero todo es más sencillo y sin esa aura de misterio e idolatrismo que se le quiere dar al futbolista.