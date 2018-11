«Debemos conseguir la salvación cuanto antes y a partir de ahí...»

El secretario técnico del Castellón, Àngel Dealbert, visitó anoche el programa La Tribuna, de Televisión de Castellón Mediterráneo, en unos momentos especialmente difíciles para el albinegrismo, con el equipo en lo más profundo de la clasificación del grupo III de Segunda B, siendo el único, en las tres principales categorías del fútbol español, que no conoce la victoria aún.

«Está claro que la clasificación lo dice todo, pero no podemos huir del Castellón. Hay que seguir trabajando con la esperanza de que saldremos de ahí, estoy convencido de que saldremos», dijo el benlloquí sobre su situación. «Lo más fácil sería decir: me voy a casa. No voy a dejar el club, porque sé que me necesita y aún creo en el proyecto», recalcó.

Dealbert habló de la limpieza de este verano. «Estuve un año con compañeros y amigos; claro que es duro que no se cuente con ellos por cuestiones deportivas, pero soy un profesional», comentó. «Para mí ha sido duro negociar con ellos para darles salida y buscarles equipo», incidió.

LOS ROLES // Dealbert cerró filas respecto a la estructura que gobierna el Castellón. «Hay una persona que manda, que es José Miguel Garrido, que entró en el club en una situación muy complicada, cuando se necesitaba poderío económico», manifestó. «Estamos para convencerle de algunas cosas que se han podido hacer mal», reseñó. «Y, entre todos, intentar corregirlo», ahondó.

«Todos lo estamos pasando mal, José Miguel, Juan [Guerrero]...», añadió Dealbert. «La situación es delicada, pero hay que seguir adelante y tomar decisiones. Intentar llegar a un consenso, sabiendo quién tiene que tomar las decisiones», afirmó también.

La semana pasada, a través de Twitter, el director deportivo seguía pensando en el ascenso. «Él cree que había y que hay equipo para estar ahí [arriba], y yo también tengo que creer, de puertas hacia afuera», opinó Dealbert. «Me juego mi imagen, como ya me jugué mi dinero... Ahora nos salpica a todos, por como estamos», recordó el secretario técnico. «Claro que queríamos entrar en play-off y ascender, que es algo muy bonito, aunque debemos conseguir la salvación cuanto antes y, a partir de ahí, ver dónde llegamos...», contextualizó.

De David Gutiérrez, Dealbert dijo que «sigue siendo el entrenador del Castellón». «Vivo el día a día, estoy en los entrenamientos: está haciendo un buen trabajo, aunque luego en lo importante del fútbol, que son los partidos, no llegan los resultados. Estoy a muerte con él», destacó.

El Castellón acudirá al mercado en enero, con todas las dificultades que ello conlleva: «Confío en esta plantilla, pero los retoques en invierno no son fáciles. Estamos mirando partidos y jugadores todos los días, pero aún faltan seis jornadas para el inicio del mercado, que no es nada fácil, por eso no podemos saber cuántos jugadores van a venir».

SOLUCIONES // Y, por último, un mensaje a los jugadores: «Hay que olvidarse entre comillas de que vas último, no puedes estar mirando todos los días la clasificación, las redes sociales..., porque, para ganar, hay que estar 100% centrado». «Son 13 jornadas sin ganar, algo que a un profesional le repercute, pero uno se olvida cuando sale a jugar -o al menos debería de olvidarse-; son ellos los que tienen que dar un paso adelante», concluyó.