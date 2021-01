Los deberes de Garrido para lograr la permanencia del Castellón

La adaptación de Juan Carlos Garrido al CD Castellón ya ha terminado. Ha tenido cierto margen, ya que el parón en Segunda A (no para todos, por la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey), le ha permitido gestionar la transición en el banquillo, pero tampoco mucho. Arranca una semana, con el Sporting en el horizonte de Castalia (domingo, 18.15 horas), en la que los albinegros empezarán a desgranar la segunda vuelta de la temporada, enfocada en la suma de los puntos necesarios para la permanencia (habría que irse a los 50... y ni siquiera así estaría garantizada del todo). Lo cual pasa, aunque sea una perogrullada, por mejorar inexcusablemente en ambas área: en la propia, por esos errores de bulto que tantos goles en contra suponen; y en la ajena, por el pobre balance ofensivo.

LOS PUNTOS

La ecuación de la salvación: 19+31=50

Desde el minuto siguiente a conseguir el ascenso a Segunda A, el objetivo del Castellón fue conseguir la permanencia, que ronda los 50 puntos. Una pura estimación, pues el Deportivo viene de bajar sorprendentemente con 51, uno más de los que consiguió el Numancia de Gus Ledes o Marc Mateu, como éste recordaba esta semana. Con apenas 19 sumados en la primera vuelta, los 31 restantes sería hacer una vuelta, casi de candidato a play-off de ascenso. Lo bueno es que apunta a que, esta temporada, la salvación estará más barata: aunque faltan partidos pendientes, de seguir con la actual tendencia, estaría en 40 o 41. El Castellón, penúltimo, está a un solo punto del 17º (Zaragoza), con Sabadell (20 también), Cartagena (20) y Alcorcón (19, un encuentro menos) intercalados.

EL ATAQUE

Más llegada, más ocasiones, más gol...

Más de todo, en realidad. El Castellón de Óscar Cano ha sido un equipo que ha tenido, de media, más el balón que sus adversarios en la primera vuelta, pero ha llegado poco y con no mucha claridad. Oportunidades escasas, poco remate y menos gol. Se acepta afirmar que la estrategia ha mantenido a flote a los albinegros, pues casi la mitad de sus 18 tantos, han llegado por esta vía: tres han nacido en saques de esquina, otros tantos se originaron a partir de faltas y dos han llegado de penalti.

No es el Castellón el menos goleador (aún tiene a tres equipos por debajo), pero sí es el que menos ha rematado: 46. El Mallorca le dobla (93) y su próximo rival (Sporting), por poner ejemplo, lleva 81. Es decir, apenas dos tiros a puerta por partido. Así es casi imposible marcar... y ganar.

LA DEFENSA

Víctima de unos errores de bulto

La filosofía futbolística que Cano ha querido implantar en el Castellón, la que primero premió con la salvación en Segunda B y luego con el regreso al fútbol profesional, no ha dado sus frutos en Segunda A, donde el nivel técnico aumenta considerablemente. Ha sido una propuesta de riesgo convertida en arma de doble filo, pero que ha supuesto infinidad de fallos en la salida de balón penalizadas con un gol en contra.

La ausencia de jugadores con un marcado perfil defensivo ha provocado errores por la falta de contundencia, así como un pobre bagaje en las transiciones ataque-defensa, con lo que tenemos el mejor resumen de la mayoría de los 28 goles encajados. Solamente el Cartagena (31) está por detrás, pero es que el número de partidos con la portería a cero se reducen a Leganés, Zaragoza y Albacete.



EL ESPERADO REGRESO

Aferrados a la vuelta de Carles Salvador

Pocas veces el albinegrismo ha aguardado tanto el regreso de un futbolista como con Carles Salvador. En los 90 días en los que el metrónomo no ha jugado, el Castellón ha caído en picado, sumando un media inferior de puntos a cuando él sí ha estado. Una lesión muscular, una recaída y un posterior esguince de tobillo han multiplicado el periodo de inactividad del 8, a quien Cano esperaba como agua de mayo y al que Garrido, ahora, considera un hombre fundamental. Estará contra el Sporting y, a partir de ahí, a que recupere pronto la forma.

LA 'APARICIÓN'

El paso al frente de Señé, Fidalgo, Paolo...

El Castellón, después de media temporada consumida, aguarda que varios jugadores, principalmente fichajes, den un paso al frente. La mejora de Josep Señé ha sido evidente, pero por debajo de la esperada en un futbolista que viene de Primera División. Lo mismo puede aplicar a Álvaro Fidalgo, una de las perlas de la cantera del Real Madrid aún por explotar. De Gus Ledes podría hablarse en términos similares, pero está más fuera que dentro de Castalia. Y luego está Paolo Fernandes, un jugador que también está por ver.



LA ‘REAPARICIÓN’

Esperando a Rubén Díez, Marc Mateu...

Dos de los mejores valores del Castellón, en la época más boyante, han sido Rubén Díez y Marc Mateu. El primero, aun jugando a menudo como mediocentro, está a la cabeza de los máximos realizadores del equipo con tres tantos (igual que Igor Zlatanovic); y el segundo, con seis asistencias y dos goles, ha influido directamente en casi la mitad de los 18. El maño había perdido, incluso, la titularidad, mientras que el balón del extremo valenciano, aunque todavía figura en el once ideal de la primera jornada en algunas publicaciones, ha descendido notablemente en su rendimiento.

Tampoco estaría de más una mayor aportación ofensiva de Juanto Ortuño y César Díaz; que Jorge Fernández recupere su estatus después de una lesión relativamente larga; que Adrián Lapeña vuelva a ser ese hombre peligroso a balón parado...

EL ‘OTRO FÚTBOL’

Agresividad en el buen sentido de la palabra

El Castellón es un equipo fácil de pitar, que no utiliza artimañas ni brusquedades. Sus expulsiones han tenido más que ver con hablar de más, que con cuestiones futbolísticas, incapaz de recurrir, cuando sus propias condiciones no le llegan para puntuar, a otros factores igualmente válidos. Se trata de dar otra imagen, de evitar la bajada de brazos más o menos generalizadas en encuentros como Oviedo, Alcorcón, Tenerife o Espanyol: 48 tarjetas en 21 jornadas quizás respondan a algo.



EL ESTILO

La versión más resultadista posible

El propio Cano, a su llegada al Castellón, aparcó su propuesta original en beneficio del bien común: la salvación. Ahora le toca a Garrido hacer funcionar al Castellón con la versión más pragmática posible, dejando a un lado vaivenes tácticos y una elevada posesión del balón que, esta temporada, ha sido infructuosa. Simplificar conceptos y ser más directos, después de que el plan A no haya funcionado desde el punto de vista de lo más importante: los resultados.



EL PERFIL

La mano de Garrido se deja notar en El Saler

Le ha venido bien a Garrido la estancia en El Saler, con sesiones matinales en el campo y gimnasio por las tardes. Ha aprovechado, además, para acercarse al colectivo y al futbolista, con charlas para favorecer el conocimiento mutuo en un tiempo récord.