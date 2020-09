DeChambeau gana el Abierto de EEUU con una demostración de fuerza

Con una imponente ronda de cierre, el estadounidense Bryson DeChambeau superó este domingo al joven Matthew Wolff para conquistar la edición 120 del Abierto de Estados Unidos de golf y alzar su primer título de Grand Slam en el temible campo de Winged Foot.

DeChambeau, de 27 años y conocido por su enfoque científico del golf, desbancó del liderato a Wolff en la cuarta ronda al firmar una tarjeta de 67 golpes, tres bajo par, con la que terminó como el único jugador bajo par en todo el torneo en Winged Foot (Mamaroneck, Nueva York). "No puedo creerlo", dijo el golfista al levantar el trofeo. "Ha sido mucho trabajo duro".



El musculoso DeChambeau, noveno del ranking de la PGA, había comenzado la jornada con una desventaja de dos golpes respecto a Wolff y la terminó seis por delante. Wolff, de 21 años, firmó el domingo 75 golpes, cinco sobre par.

DeChambeau, que sucede en el palmarés a Gary Woodland, se convirtió en el primer jugador desde 1955 en lograr una ronda final por debajo del par para ganar el US Open y el cuarto en conseguirlo en la historia del torneo.

El estadounidense es también el tercer golfista después del legendario Jack Nicklaus y de Tiger Woods en ser coronado en este 'Major' tras ganar también los campeonatos universitarios (NCAA) de Estados Unidos en 2015 y el amateur.

"Estar en este tipo de compañía, nunca lo olvidaré", afirmó DeChambeau.

Antes de conquistar el US Open, DeChambeau tenía otros seis trofeos en su vitrina, el último de ellos el Rocket Mortgage Classic celebrado a principios de julio en el que Wolff quedó también en segunda posición.

De haber mantenido el liderato este domingo, Wolff hubiera sido con sus 21 años el campeón más joven de un 'Major' desde Tiger Woods en el Masters de Augusta de 1997.

Ciencia y musculatura

A su pasión por aplicar principios científicos a este deporte, que le llevan a portar en el campo una brújula con su cuaderno de bitácora, DeChambeau añadió una nueva potencia física desarrollada durante los meses de parón por la pandemia de coronavirus.

