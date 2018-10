El déjà vu de Manchado

Seis empates, seis. Seis equis seguidas (y siete en ocho jornadas) es la secuencia de resultados del Castellón, que empató la racha de igualadas consecutivas que ostentaba desde la temporada 1990/1991, la última en Primera División. Y miren por donde hay una persona que las ha vivido en primera línea, primero como futbolista y, ahora, como delegado: Antonio Manchado.

En noviembre de 1990, al Castellón de Luiche le cayeron seis (6-0) en el Camp Nou, antes de encadenar nada más y nada menos que cinco 0-0 (ahora son tres): en casa contra Burgos, Sevilla y Zaragoza; y fuera, en Mallorca y Cádiz. El día de Reyes de 1991, Alcañiz acabó con la sequía, pero Aldridge, hacia el final, anotaba el 1-1. Siete días después, los albinegros ponían fin a su empatitis, eso sí, con una derrota en Las Gaunas (2-1). A la semana siguiente, un 1-0 al Oviedo en Castalia puso fin a tres meses sin ganar. Aunque el albinegrismo temía por el descenso, nadie, completamente nadie, se imaginaba que iban a pasar al menos tres décadas antes de volverlo a competir en la élite (y que no sea más tiempo...).

EL DÍA DE LA MARMOTA // Más de un cuarto de siglo después y dos categorías por debajo, el Castellón ha repetido el mismo signo, la X, en seis encuentros consecutivos. Comenzó con el 1-1 frente al Villarreal B, siguió con el 2-2 contra el Espanyol B, otro 1-1 ante el Ebro en el estreno de David Gutiérrez y los 0-0 contra Teruel, Cornellà y Atlético Levante.

Está claro que son dos situaciones radicalmente distintas, no solo por la perspectiva del tiempo y el distinto rol que Manchado desempeñaba, pero claro que tiene su vertiente psicológica. No en vano, los marcadores cosechados por el Castellón son históricos (más aún si se repare los puntos, el domingo en Castalia, contra el Mestalla), sino con los prácticamente 500 equipos repartidos entre las cuatro principales categorías del fútbol español: no hay ninguno que haya empatado todos sus encuentros menos uno.

EL PRISMA // «Empatar seis encuentros consecutivos no es algo nada normal, mucho menos vivirlo dos veces en una misma carrera», sostiene Manchado, ligando esta racha y la que él vivió en la 90/91. «¿Que cómo afecta? Bueno, si es fuera de casa te da tranquilidad, significa que haces las cosas bien y te vas con la moral alta porque es un buen resultado», desarrolla. «Pero si empatas en casa, te queda ese regusto amargo de pesimismo porque lo das por malo», matiza el sabadellense, que disputó más de 300 encuentros oficiales, como central y centrocampista y sus 11 temporadas como albinegro en Primera, Segunda A y Segunda B.

Manchado considera que «los detalles» son los que hacen que no hayan conseguido aún la victoria, «pero esta racha cambiará muy pronto». «Esperamos que el domingo se dé esta posibilidad, porque creo que en todos los partidos hemos tenido opciones para ganar». «Confiamos en que el equipo eleve un poco más el nivel», apostilla el delegado.