En la delantera del rugby

Hasta los 13 años, Laura Delgado (Cádiz, 1990) fue una prometedora lanzadora de martillo. Tenía planta, una técnica depurada y buenos resultados. Patricia García (Madrid, 1989) era bajita y no despuntaba en ninguna especialidad atlética, pero se manejaba bien en todas: la jabalina, las vallas, el peso, la velocidad. Ninguna siguió su carrera en las pistas. Se encontraron años después en el rugby y hoy son su vanguardia, las dos primeras rugbiers españolas que disputan la Allianz Premier inglesa, la primera liga profesional femenina en el mundo para clubes de rugby XV.

"Poder jugar en un equipo como el Exeter Chiefs y en la primera liga femenina que es profesional es algo genial, un sueño. Estoy súper contenta", cuenta Bimba Delgado en conversación vía Zoom con EL PERIÓDICO. "Para mí, la novedad es que sea rugby XV. Hace ya siete años que soy profesional, pero con el rugby VII, el olímpico, y, aunque había jugado en el extranjero, nunca lo había hecho en Inglaterra", agrega su compañera en el Exeter Chiefs Patricia García.

Inglaterra es la cuna del rugby, y el único país que profesionalizó por completo a su selección femenina, las todopoderosas Rosas rojas, y el primero en conceder ese mismo estatus a la liga que disputan los clubes de rugby XV, el que no es olímpico.

Inglaterra es también la ansiada meta que alcanzaron las dos internacionales españolas el pasado agosto en la furgoneta verde de Patricia. Podrían haber viajado hasta allí en avión. Pero se habrían perdido una semana al volante por Europa y 2.000 kilómetros salpicados de visitas a las amistades que el deporte ha desperdigado por el mundo.

Deporte y emprendimiento

"Fue un viaje inolvidable. Teníamos una semana de vacaciones, así que cogimos la furgo de Patri e hicimos diferentes estaciones para ver a la gente de la selección que está en Biarritz, Burdeos y París. La idea era que condujéramos las dos, pero yo soy buena copiloto y ella, buena conductora, así que…", cuenta entre risas Bimba, pilier derecho de la selección española de rugby XV y una de sus capitanas.

Conducir bien es solo una de las múltiples cualidades que atesora Patricia García. Habitual en las listas de las mejores rugbiers del mundo, la tres cuartos madrileña combina el deporte con el emprendimiento -está al frente de la aplicación PGR APP- y con diversos proyectos solidarios, Rugby Values y Rugby Libre entre ellos.

"Patri siempre tiene muchísimos proyectos en mente, ella siempre está pensando en el rugby", confirma la jugadora gaditana sobre la tetracampeona de Europa (en rugby VII y XV) y diploma olímpico en los Juegos de Río 2016. "Así que, aunque vivimos juntas en Exeter, cada una tiene sus cosas. Ella está más con sus proyectos y yo, más centrada en estudiar inglés", continúa para ilustrar su nueva vida.

El inglés es un hueso para la pilier española, pero no una novedad: la gaditana ya jugó en el DMP Sharks de Darlington la temporada pasada, cuando la liga aún no era profesional. "Y la diferencia es tremenda", asevera la tricampeona europea con Las Leonas. "Por tener un contrato profesional con el que cotizas y porque eso nos permite dedicar muchas horas a los entrenamientos con muchas compañeras y en condiciones muy distintas:con cocinero propio, dos entrenamientos al día y sesiones específicas para cada posición", explica.

Los contratos profesionales

Hace tan sólo unos meses, para ganarse la vida en Darlington, Bimba entrenaba a un equipo de la universidad de Newcastle y a otro escolar. Y esa sigue siendo la realidad para la mayoría de mujeres que juegan a rugby: combinar su práctica con otro trabajo. En España, como en otros países, es un deporte amateur y, por tanto, ninguna de sus practicantes tiene la consideración de profesional. Sólo el rugby VII permitía, hasta ahora, acercarse a esa condición.

"La ventaja que tenemos en el rugby VII es que, como es olímpico, tenemos contratos profesionales desde 2013-14", constata Patricia García a este diario. "Eso, en el extranjero, porque en España no hay contratos profesionales en los clubes. Aquí, de momento, sólo contamos con las becas ADO para la disciplina olímpica", abunda la rugbier española más internacional.

Para la apertura madrileña, Inglaterra es una estación más en un periplo mundial que inició en Francia, continuó en Nueva Zelanda y completó en Japón. "En España, el rugby es un deporte emergente que ha evolucionado mucho en los últimos años y eso es muy bonito de ver. En los países en los que he jugado, en cambio, es un deporte mayoritario, hay una larga tradición, es algo cultural y cuentan con las mejores ligas", pondera.

"De ahí que yo cumpliera mi sueño cuando, en el 2013-14, me fui a jugar a Nueva Zelanda, a la mejor liga del mundo, donde cada partido es un partido internacional. Fue un punto de inflexión, un gran paso que no me había imaginado nunca", afirma esta mujer que se inició en el rugby en el 2008 en el Geografía e Historia de la Universidad Complutensey ha protagonizado una carrera espectacular.

"Inglaterra, como está más cerca, lo veía más factible. Ahora, lo que me parece un sueño es el proyecto del Exeter Chiefs, que marcará un antes y un después", añade, sin perder de vista el Mundial que, coronavirus mediante, se disputará el próximo año en Nueva Zelanda.

Mezcla de culturas

El multicultural proyecto del Exeter al que alude incluye a SusieAppleby, la exseleccionadora de Inglaterra Sevens, como entrenadora. Y a Amy Garnett, la exjugadora del XV de la Rosa, como su ayudante para dirigir a un grupo de jugadoras procedentes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Holanda, España e Inglaterra.

"Esa mezcla de culturas es una de las mejores cosas. Son todas muy majas y nos hemos integrado perfectamente", apunta Bimba Delgado sobre el equipo para el que las reclutó Appleby personalmente. "A mí, me invitó a ir en la parada del Seis Naciones y quedé encantada", confiesa la gaditana, que suma 19 caps con Las Leonas.

Y encantadas siguen ambas, ahora que, tras varias vicisitudes (una cuarentena por un positivo por coronavirus en la selección y el cambio de planes que implicó la cancelación del Campeonato de Europa), pudieron debutar con el Exeter y ofrecer las primeras muestras de todo lo que pueden aportar.