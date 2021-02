El delanterocampista Gerard contra el killer Luis Suárez

La Cerámica también tendrá esta noche sobre el césped a dos de los mejores delanteros de LaLiga: Gerard Moreno y Luis Súarez. Dos jugadores con un gran olfato de gol, avalado por los números. No obstante, el 7 amarillo no vive únicamente de su capacidad rematadora. Incluso cuando no tiene fortuna cara a puerta, su rendimiento es siempre positivo para el equipo, además de que tiene capacidad para bascular hacia atrás, desbordar desde la banda, salir de mediapunta o presionar en el centro del campo si es necesario. Gerard ha inventado una posición nueva para un entrenador: delanterocampista.

En liga ha logrado 14 goles y dos asistencias, por dos dianas en la Europa League. Sus datos podrían haber sido mejores de no haber tenido que parar durante tres semanas por una lesión muscular.

El máximo goleador amarillo ve puerta cada 119 minutos, por los 121 de Luis Suárez. Además, Gerard ha anotado en 12 de los 19 partidos que ha jugado, un dato que supera al de Suárez, quien lo hizo en 11 de 20 o a Messi, 13 de 22.

La dependencia de Gerard es mayor para su equipo que en el caso del uruguayo o del argentino. La tantas veces mencionada Gerardependencia, se avala con la estadística que certifica que el delantero barcelonés ha logrado el 44.2% de los goles del Villarreal, mientras que en el Atlético, Suárez con sus 16 tantos, tiene una incidencia en el registro total anotador del 35,5%.

Gerard Moreno llega en mejor momento al partido de esta noche. El internacional español ha marcado en los últimos cuatro partidos seis goles, mientras que el uruguayo acumula cuatro encuentros sin perforar la meta rival. Por contra, Suárez vio puerta las tres últimas veces que pisó La Cerámica con el Barcelona, con victorias por 1-4 hace tres años, un empate a cuatro y 0-2 la temporada pasada. Gerard & Luis Suárez, un duelo apasionante.