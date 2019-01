La delgada línea del VAR

Todos los elogios vertidos a principios de temporada por la implantación del videoarbitraje (VAR) en la Liga española se están tornando en críticas en las últimas jornadas de la competición. A pesar de los intentos de los responsables del Comité Técnico de Árbitros (Velasco Carballo y Clos Gómez) de dar la máxima transparencia al sistema de ayuda al arbitraje e insistir periódicamente en los criterios de utilización y en los datos objetivos que le dan más de un 90% de aciertos, las quejas de los clubs con más poder mediático han conseguido que se vuelva a discutir en el prime time televisivo de errores arbitrales. Real Madrid, Levante, Getafe... e incluso el Villarreal —aún escuece el claro penalti sobre Bacca en el duelo de Copa ante el Espanyol, en La Cerámica— han vertido en las últimas semanas sus dudas sobtre los criterios de utilización del VAR.

Ayer, de nuevo el conjunto amarillo se vio implicado en la última polémica. El tanto invalidado a Iñaki Williams en el minuto 86 del encuentro ante el Submarino desató las iras del entorno de los leones, que vertieron duras críticas tras el pitido final del navarro Undiano Mallenco, un árbitro que no estuvo afortunado en Vila-real, pero no en la jugada cuyas imágenes se han repetido una y otra vez en las últimas horas.

Los encargados del videoarbitraje del Villarreal-Athletic necesitaron unos tres minutos para comunicar a Undiano Mallenco que el tanto de Williams no debía subir al marcador. La acción que determina la ilegalidad de la jugada no fue la última asistencia de Yuri a Williams, sino el penúltimo pase que recibe el lateral del Athletic, más adelantado que Pedraza, el defensor amarillo que marca la línea como último hombre del Villarreal.

El VAR no tuvo dudas

«Que los aficionados del Athletic estén tranquilos; era fuera de juego», corroboró el analista arbitral del programa Carrusel Deportivo de Cope, el excolegiado Iturralde González, que incluso reconoció la existencia de una toma mucho más clara que la ofrecida por beIN Sports durante la retransmisión. «Me confirman desde la sala board del VAR que tienen una imagen clara de que Yuri está en fuera de juego. Ellos pueden ver unas imágenes que no las tienen en la realización de televisión», recalcó Iturralde.

Por supuesto, en el Athletic Club no compartían esa apreciación. Si Gaizka Garitano, el entrenador del conjunto rojiblanco, prefirió morderse la lengua en la sala de prensa «para no perjudicar al Athletic», al igual que su futbolista Dani García en zona mixta, el director deportivo del club bilbaíno, Rafa Alkorta, seguía dirigiendo equivocadamente sus críticas hacia el colectivo arbitral minutos después del partido: «Que alguien me explique lo del VAR, por favor, no entiendo nada».