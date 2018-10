Demasiado campeón para el BM Castellón

Las Guerreras de la Plana se trajeron un severo correctivo de Donosti, donde el Super Amara Bera Bera, actual campeón de la categoría, fue superior de inicio a fin. Un parcial inicial de 8-1 desmoralizó a las castellonenses, que además enviaron tres lanzamientos a los palos en los primeros minutos.

Las esperanzas de poner una pica en flandes por las numerosas bajas locales no fue más que una ilusión. Los errores ofensivos no forzados derivaron en constantes contraataques donde destacó la capacidad anotadora de Elke Karsten con 11 goles. Al descanso ya campeaba un 22-12, y en la segunda parte no hubo manera de recortar distancias.

Para la preparadora del BM Castellón, Montse Puche, su equipo está en otra liga, que no es la de su exequipo, el vigente campeón. «Creo que tras el parcial inicial hemos encontrado alguna solución pero cualquier error con un equipo como este se paga muy duro», aseveró la madrileña.

La nota positiva la puso Flor Dumitrescu, que debutó con las Guerreras de la Plana tras incorporarse el 1 de octubre y estrenó su cuenta de goles. El sábado a las 18.30 horas en Grapa el BM Castellón vuelve a su liga ante Alcobendas.