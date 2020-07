El Deportivo pide paralizar de manera cautelar la Liga

El escándalo del 'caso Fuenlabrada' continúa abierto. El Deportivo, que ya está descendido a Segunda B sin jugar siquiera con el club madrileño porque este se presentó en Galicia con varios jugadores infectados por coronavirus, ha pedido que se suspenda de manera cautelar la competición, según ha informado el diario AS. El equipo gallego no solo ha denunciado que el 'Fuenla' se presentó sin médico, algo obligatorio, sino que también pide que se paralice la tramitación de ascensos y descensos. Además, el Deportivo también ha reclamado la ampliación del número de equipos para evitar perjuicios mientras no se resuelva el proceso.

A la espera de que se resuelva el embrollo judicial y deportivo (aún no están fijados los play-off de ascensos a Primera, con el Girona de Francisco involucrado y esperando fecha para su doble duelo con el Almería), un jugador del Fuenlabrada era ingresado en una clínica de A Coruña. Se sintió indispuesto, tras uno de los múltiples controles de COVID-19 a los que han sido sometido durante su cuarentena en un hotel de la ciudad gallega.

No se sabe el nombre del jugador, cuyo estado no es grave. Pero estará, como ha informado el club madrileño, en un comunicado médico "algunos días en observación". Ha pedido el Fuenlabrada "prudencia" a los medios de comunicación a la hora de informar sobre este ingreso hospitalario.

"En la mañana de hoy un jugador del CF Fuenlabrada se ha sentido indispuesto y ha sido trasladado al hospital de A Coruña. No reviste gravedad y se ha decidido trasladarle al hospital por precaución. Por favor, rogamos a los medios de comunicación que respeten la identidad de la persona afectada y pedimos mucha prudencia a la hora de informar de la salud de nuestros jugadores".