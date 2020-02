Derrota del Cocemfe ante el Villa de Leganés

BALONCESTO. El Cocemfe Castelló BSR disputó su octavo partido de Liga en el pabellón Olimpia de Leganés, de donde no puso sacar nada positivo, ya que perdió ante el líder CB Villa de Leganés por 61-20. Los castellonenses no se encontraron cómodos en ningún momento, ni en ataque ni en defensa, y cometieron una serie de errores que llevaron a los locales a crecerse y establecer una cómoda renta desde el inicio que no soltarían. El equipo trabaja ahora en la preparación de su próximo compromiso, contra el Discaesport Fundación Rudy Fernández de Mallorca. R.D.