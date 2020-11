La derrota mas dura de Cano en el CD Castellón

Cuando peor están las cosas, más se requiere tener la cabeza fría. Es un axioma básico de cualquier gabinete de crisis. Sí, y después de seis derrotas consecutivas, se puede decir que el CD Castellón pasa por uno de esos momentos en los que se requiere templanza y alejarse de las decisiones viscerales, esas que proliferan en algunas redes sociales, donde se vierten aquellos comentarios que antes se efectuaban en la barra del bar.

Cuesta ponerse a escribir una columna del CD Castellón con un 4-0 en contra, doloroso, contundente y, lo peor, totalmente merecido. Incluso pudo ser más ruidosa la goleada. Pero tampoco me parece justo el oportunismo de cargar contra todo. Desde el primer momento sabía que iba a ser una temporada difícil para el Castellón. Sin duda, tampoco vaticinaba seis derrotas seguidas.

Y no me gustó el Castellón que vi en Oviedo. Pero lo que menos me agradó es la sensación de bajada de brazos y asentimiento de inferioridad que observé en algunos instantes del partido. No es momento de catarsis total, pero sí de reflexión. El debate sobre el estilo de juego del Castellón está ahí, pese a que es el mismo que ha conducido al club al fútbol profesional. ¿Juega mal el Castellón? La respuesta es que no (salvo ayer). ¿Juega bien el Castellón? Pues un equipo que genera muy poco y comete errores de bulto no, no se puede decir que juega bien.

Lo mas fácil ahora es cargar contra Óscar Cano, que ayer vivió su peor partido como entrenador albinegro. Por supuesto, tiene su parte de culpa, ya que es el máximo responsable. Y también es normal que surjan las dudas. En Oviedo se tocó fondo. Hablaba antes de mantener la cabeza fría, y así debe ser, pero también de adoptar medidas para reconducir la trayectoria. No hablo del cambio de entrenador. Cano merece apoyo y respaldo total del club porque se lo ha ganado.

Además, un dato importante es que se ha hecho una plantilla a su medida y afín a ese estilo. Pero en la estética del juego no van incluidos los errores de bulto que algunos jugadores, quizás fuera de su posición algo que se acentúa cuando se asciende un peldaño en el fútbol, están repitiendo jornada tras jornada y que requieren solución.

Cano apuntaba en la previa, que no iba a cambiar su estilo. Y no tiene porque hacerlo, pero si meter el bisturí en el once y variantes en su manual. El Castellón ha pecado de inexperiencia y va justo de calidad en algunas parcelas. Para mí, vuelvo a repetir, se tenía que haber apostado por una plantilla mas corta de 22 jugadores e invertir mas en calidad y experiencia en lugar de en cantidad. No obstante, sigo confiando en Cano y en el equipo. Tienen crédito. Ahora hay que efectuar ajustes y tomar nota de los muchos errores cometidos en el campo y no repetirlos. Se debe recuperar la confianza perdida por las derrotas. Hay tiempo. Calma, trabajo, prudencia y decisiones, pero igual no se puede seguir. PPO.