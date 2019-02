Descalifican a Sergio por maltratar el green

Sergio García concluyó ayer de forma inesperada su participación en el torneo Saudí International. El borriolense fue descalificado por maltratar los greenes del Royal Greens Golf and Country Club, en la King Abdullah Eonomic City a orillas del Mar Rojo, donde se celebra el primer torneo de la historia del Circuito Europeo en Arabia Saudí.

Durante la tercera ronda, que García, ganador del Masters de Augusta del 2017, inició entre los primero grupos de la mañana, el de Borriol desahogó su frustración golpeando o arrastrando los pies en dos de los greenes. El deterioro consiguiente provocó la irritación y la protesta de los competidores de los grupos siguientes, lo que llevó a su expulsión.

«Respeto la decisión de mi descalificación. Como fruto de las frustración he dañado un par de greenes y pido disculpas por ello. He informado a mis compañeros de que nunca volverá a ocurrir», dijo García en un comunicado oficial del European Tour, después de que se le aplicara la regla 1.2a, que permite la descalificación si un jugador comete una grave falta de conducta.

«Ha sido una semana complicada. No está saliendo nada y el campo no está ayudando», dijo el golfista castellonense a EFE, antes de que se conociera el incidente, al final de una ronda de uno sobre el par que lo dejaba a 16 golpes del líder, el estadounidense Dustin Johnson (-16). El Genio de la Coma incluso concluyó su ronda prometiendo no «volver a Arabia Saudí durante unos años».

Mientras la frustración se apoderaba de muchos de los participantes, Johnson se anotó una ronda de 6 bajo par, después de dos rondas iniciales de -2 y -9, amenazado tan solo por el chino Haotong Li (-16) que, con cuatro eagles colidera el torneo.