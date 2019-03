Descomposición en el Madrid

Fuera de la lucha por cualquier título, a 12 jornadas para el final, el Real Madrid se descompone. El vestuario blanco ha aireado la pelea entre Sergio Ramos y Florentino Pérez tras consumarse la debacle ante el Ajax. Un presidente que trata de encontrar un técnico al que endosarle el marrón de relevar ya a Santiago Solari, en un desplome sin precedentes para un equipo que viene de ganar tres Champions consecutivas y cuatro de las últimas cinco.

Según publicó el diario AS, presidente y capitán se enzarzaron en una fuerte bronca en el vestuario del Bernabéu a raíz de la eliminación europea. Nada más acabar el encuentro, bajó el dirigente, como ya es habitual, para reunirse con los futbolistas y el técnico. Fue entonces cuando empezó a criticarlos, hablando de falta de dedicación, elevando ya el tono de voz hasta calificar, según el diario madrileño, su comportamiento de «vergonzoso». Entonces, replicó el sevillano. «Tú me pagas y yo me voy», fue la respuesta de Sergio Ramos a su presidente, acusándole, al mismo tiempo, de ser el responsable de una mala planificación deportiva, culpándole del desastre deportivo que ha vivido el Real Madrid, que se ha quedado sin nada. Sin Copa del Rey (lo eliminó el Barça), sin Liga (caía derrotado ante el Barça, de nuevo) para distanciarse a 12 puntos y sin Champions, después de ser aplastado por el Ajax.

«Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti», aseguró el central, según AS, que recuerda que toda la plantilla fue testigo privilegiada de la bronca.

Sentenciado

Otro al que le ha colocado la cruz es a Solari. El problema de Pérez es que no le encuentra recambio. La intención del presidente es convencer a Zinedine Zidane, y convencerle para ya, después de que el francés le dejara tirado al término de la pasada campaña, todavía frescas las celebraciones de la Decimotercera en Kiev.

De forma paralela, Florentino desliza el nombre de Jose Mourinho, que está en el paro después de fracasar estrepitosamente en un Manchester United que, sin él, ha alcanzado, de forma sorprendente, los cuartos de la Champions. Sobre todo porque sabe de las desavenencias del portugués con Ramos, quien podría haber trasladado a Pérez que si The Special One retorna al Bernabéu, que no cuente más con él.

Sin embargo, todo hace indicar que Solari dirigirá al Real Madrid por última vez mañana (20.45 horas) en el José Zorrilla frente al Valladolid, donde los blancos, plagados de ausencias, tratarán de no perder más comba.