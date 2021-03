Descubre el recorrido de la Mediterranean Epic 2021

El recorrido de la Mediterranean Epic 2021 estrenará una novedad importante. La contrarreloj abrirá la competición, algo que nunca antes ha sucedido. Será un día especial, en la que los bikers vivirán una etapa diferente y que abrirá, aún más, la lucha por la general.

La 4ª edición de la Mediterranean Epic sigue ultimando los detalles para su disputa del 25 al 28 de marzo, y tendrá esta gran novedad. Será en la primera de las cuatro etapas de la prueba, con un recorrido de 16 kilómetros y 550 metros de desnivel positivo que servirá para medir las fuerzas de todos sobre un trazado variado. El arranque de la etapa será desde la Torre del Rey de Oropesa del Mar. Tras un inicio bordeando la costa los bikers pronto encontrarán las primeras subidas duras del día. De hecho, todo el tramo cronometrado será en constante ascenso, combinando todo tipo de terrenos y con la parte más dura de la jornada concentrada en su tramo final. La meta de esta cronoescalada by Rotor será las antenas de Oropesa. Allí se parará el crono, pero no será el final del día para los bikers. Desde ese punto los participantes afrontarán una larga, técnica y divertida bajada camino a la línea de meta final en Marina d´Or. Este tramo no será cronometrado pero sí obligatorio de realizar para todos los corredores.

El segundo día Castelló será el punto de salida y llegada de una etapa cuya esencia ya conocerán los bikers repetidores. 58 km y +1.700 metros de desnivel en un día repleto de senderos rodeando y adentrándose en el macizo de Borriol. En cuanto al terreno, habrá de todo. Desde pistas a los tramos de piedra característicos de la zona. Tras la crono del día anterior ya habrá ruedas a las que seguir y favoritos a los que marcar.

La tercera etapa es el día más largo de la carrera con 93 kilómetros por delante y el primero con salida y llegada en Marina d´Or. Eso sí, el trazado será más rápido y con zonas más rodadoras que la jornada anterior. Pero lejos de confiarse la segunda mitad del recorrido seguirá ofreciendo el terreno repleto de singletracks y con constantes subidas y bajadas que no dejarán margen al descanso, para acabar con una espectacular bajada camino de la meta en Marina d´Or.

El último día el Parque Natural del Desert de les Palmes tomará todo el protagonismo. 52 km y 1.500 metros de desnivel que ofrecerán buena parte de los paisajes más espectaculares de la Mediterranean Epic.