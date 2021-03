Desescalada en Castellón | Estas son las nuevas medidas para el baloncesto

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), al igual que otras federaciones, ha mostrado su "estupor" la publicación de la resolución de 11 de marzo, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 15 de marzo.

El presidente de la FBCV, Salvador Fabregat, ha calificado de “inadmisible” la Resolución emitida por la Conselleria y ha asegurado que "nos parece intolerable. No sabemos qué intereses hay detrás, algún día lo tendrán que explicar, pero es una situación que no acertamos ni a calificar, no encontramos las palabras para una maniobra de este tipo”.

La Resolución con las nuevas medidas se ha publicado este viernes y así afectan estas disposiciones a la práctica del Baloncesto en la Comunitat Valenciana:

Entrenamientos:

· Se permiten los entrenamientos tanto al aire libre como en instalaciones deportivas cerradas.

· Todos los entrenamientos se desarrollarán en grupos estables y evitando los contactos con otros grupos de actividad o de entrenamiento.

· Será obligatorio el uso de mascarilla en los entrenamientos que se desarrollen en instalaciones cerradas.

· Los entrenamientos de deportistas en edad escolar de las etapas educativas de Infantil y Primaria (categorías Alevín y Benjamín) se realizarán en grupos reducidos de 10 deportistas máximo y sin contacto físico.

Competiciones:

· Continúan suspendidas temporalmente todas las competiciones a excepción de aquellas que otorgan un derecho de ascenso a campeonatos o competiciones de ámbito estatal, o aquellas que sean imprescindibles para obtener la clasificación oficial para Campeonatos de España. En el caso del Baloncesto, estas competiciones son:

o 1ª División Masculina y Femenina

o Junior Autonómico

o Cadete IR Autonómico

o Infantil IR Autonómico

Instalaciones:

· No está permitido el acceso del público a las instalaciones ni en entrenamientos ni en la competición, salvo en las categorías de ámbito estatal con un aforo del 30% y máximo de 150 personas (sólo partidos).

· En lo que se refiere al acceso de deportistas, trasladado a la realidad del baloncesto, las restricciones por metros cuadrados suponen que en cada pista (ya sea central o transversal) podrá haber un máximo de 50 deportistas.

· Las instalaciones deportivas cerradas concluirán su actividad a las 20:00 horas.

· Se permite el uso de vestuarios con un aforo máximo del 30%.

· Se podrán utilizar las duchas cuando estas sean individuales.

Estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 12 de abril.